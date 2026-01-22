So funktionierte die Rettung wie aus einem Film

Einer filmreifen Flugeinlage verdankt eine Freizeitsportlerin (56) aus Oberhofen vermutlich ihr Leben. Die 56-Jährige war am Mittwoch mit einer Bekannten (49) am Irrsee eislaufen, doch beide Frauen brachen durch die Eisdecke. Während sich die Jüngere selbst aus dem Wasser retten konnte, hing die Ältere bis zu den Schultern im vier Grad kalten Wasser fest.