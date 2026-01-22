So funktionierte die Rettung wie aus einem Film
Eisläufer eingebrochen
Am Irrsee in Oberösterreich brachen am Mittwoch zwei Freundinnen beim Eislaufen ein, die bitter nötige Hilfe für die beiden Opfer kam aus der Luft. Pilot Thomas Brändle schildert im Gespräch mit der „Krone“ die dramatischen Minuten bis zur Bergung aus dem nur vier Grad kalten See.
Einer filmreifen Flugeinlage verdankt eine Freizeitsportlerin (56) aus Oberhofen vermutlich ihr Leben. Die 56-Jährige war am Mittwoch mit einer Bekannten (49) am Irrsee eislaufen, doch beide Frauen brachen durch die Eisdecke. Während sich die Jüngere selbst aus dem Wasser retten konnte, hing die Ältere bis zu den Schultern im vier Grad kalten Wasser fest.
