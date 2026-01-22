70 Euro pro Person! Wirte verlangen Extra-Gebühr

Letsch: „Wir wollen nicht in Schönheit sterben“
Keine Absage, kein Pardon: Wer im Flachauer Lokal „Alma Soulfood“ einen Tisch reserviert und dann einfach nicht auftaucht, muss trotzdem zahlen – 70 Euro pro Person! Die Wirtsleute wollen damit respektlose Gäste wachrütteln und hoffen auf viele Nachahmer.
„Es ist eine Unart, ärgerlich und einfach respektlos!“ Die Salzburger Tina Schumacher und Stephan Wieland haben genug – und in ihrem jüngst eröffneten „Alma Soulfood“ klare Regeln aufgestellt.
