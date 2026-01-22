Langwierige Verhandlung über umstrittenen Windpark

Fachgutachten sieht Gefahr für Lebensräume

Die Betreibergesellschaft hofft auf eine baldige, positive Entscheidung. Dann würde auch ein Baustart für die ersten Windräder auf Salzburger Boden konkret. Insgesamt 13 sollen es auf dem Windsfeld werden. Die Windräder sollen 150 bis 183,5 Meter hoch werden. Die geplante Leistung des gesamten Windparks liegt bei 54,6 Megawatt. Das würde die Versorgung von 25.000 Privathaushalten ermöglichen.