Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere für Salzburg

Langwierige Verhandlung über umstrittenen Windpark

Salzburg
22.01.2026 07:30
Auf dem Windsfeld zwischen Pongau und Lungau würden 13 Windräder entstehen.
Auf dem Windsfeld zwischen Pongau und Lungau würden 13 Windräder entstehen.(Bild: Gerhard Schiel)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Die ersten Windräder Salzburgs könnten sich auf dem Windsfeld bei Flachauwinkl drehen. Jetzt steht die Entscheidung über die Genehmigung an. Neben einigen Gegnern gibt es auch eine Stellungnahme von Experten mit konkreten Kritikpunkten.

0 Kommentare

Lostage für Salzburgs größtes Windkraftprojekt: Gestern, Mittwoch, startete in Flachau die Verhandlung zur Umweltverträglichkeitsprüfung für den geplanten Windpark am Windsfeld oberhalb von Flachauwinkl. Dabei wird das Projekt ausführlich auf seine Auswirkungen auf die Umwelt überprüft. Heute gehen die Gespräche nach einem intensiven ersten Verhandlungstag weiter.

Wie schon gestern unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aufgrund der überschaubaren Zahl an Parteien, die sich am Verfahren beteiligen, gab es anders als bei anderen Großprojekten wie dem S-Link oder der 380-kV-Leitung keine öffentliche Verhandlung, heißt es vom Land.

Fachgutachten sieht Gefahr für Lebensräume
Die Betreibergesellschaft hofft auf eine baldige, positive Entscheidung. Dann würde auch ein Baustart für die ersten Windräder auf Salzburger Boden konkret. Insgesamt 13 sollen es auf dem Windsfeld werden. Die Windräder sollen 150 bis 183,5 Meter hoch werden. Die geplante Leistung des gesamten Windparks liegt bei 54,6 Megawatt. Das würde die Versorgung von 25.000 Privathaushalten ermöglichen.

Lesen Sie auch:
Nahe der Landesgrenze steht in Munderfing (OÖ) ein Windpark.
Im Land Salzburg
Pläne für erste Windräder schleichen voran
20.06.2025

Einwände kommen unter anderem von Alpenverein, Naturschutzbund und Landesumweltanwaltschaft. „Es gäbe besser erschlossene Standorte für so ein Projekt“, sagt Naturschutzbund-Geschäftsführerin Ingrid Eichberger. Vor allem die in den Kurven bis zu acht Meter breite Zufahrtsstraße wird kritisch gesehen, auch in einem Fachgutachten des Landes. Nach Abschluss der Verhandlung wird der Bescheid ausgearbeitet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.950 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.696 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.582 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf