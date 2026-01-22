Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brutaler Wert

3,1 Promille! Polizei stoppt Unfallflucht in Wals

Salzburg
22.01.2026 08:51
Die Polizei konnte den Flüchtigen mit der Hilfe von Zeugen erwischen.
Die Polizei konnte den Flüchtigen mit der Hilfe von Zeugen erwischen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit satten 3,1 Promille verursachte ein 33-Jähriger am Mittwochabend einen Verkehrsunfall. Der Pkw-Lenker wollte zunächst flüchten, wurde schlussendlich aber gefasst. Für die Polizei wurde es wenig später aber noch kurioser...

0 Kommentare

Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Kreuzung Walserberg Bundesstraße/Walserstraße. Einer der Beteiligten, ein 33-jähriger Österreicher, flüchtete zunächst, wurde aber dank Zeugenaussagen angehalten. Er hatte 3,1 Promille Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde umgehend von der Polizei abgenommen.

Lesen Sie auch:
Vier Personen wurden beim Unfall leicht verletzt.
Mehrere Unfälle
Frontalkollision und angefahrene Fußgängerin
21.01.2026

Italiener mit 1,32 Promille am Steuer
Damit aber noch nicht genug: In der Nähe entdeckte die Polizei zudem einen 43-jährigen Italiener in einem Fahrzeug mit laufender Zündung und 1,32 Promille. Auch ihm wurde der Führerschein entzogen. Beide werden bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.420 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.399 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.375 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf