3,1 Promille! Polizei stoppt Unfallflucht in Wals

Mit satten 3,1 Promille verursachte ein 33-Jähriger am Mittwochabend einen Verkehrsunfall. Der Pkw-Lenker wollte zunächst flüchten, wurde schlussendlich aber gefasst. Für die Polizei wurde es wenig später aber noch kurioser...
Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Kreuzung Walserberg Bundesstraße/Walserstraße. Einer der Beteiligten, ein 33-jähriger Österreicher, flüchtete zunächst, wurde aber dank Zeugenaussagen angehalten. Er hatte 3,1 Promille Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde umgehend von der Polizei abgenommen.
Italiener mit 1,32 Promille am Steuer
Damit aber noch nicht genug: In der Nähe entdeckte die Polizei zudem einen 43-jährigen Italiener in einem Fahrzeug mit laufender Zündung und 1,32 Promille. Auch ihm wurde der Führerschein entzogen. Beide werden bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.