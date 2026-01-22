Vorteilswelt
Fanmarsch

Fußballfans sorgen für Staus im Abendverkehr

Salzburg
22.01.2026 18:30
Die Fans auf dem Weg ins Stadion
Die Fans auf dem Weg ins Stadion(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Um 21 Uhr wird das Europaleague-Spiel zwischen Salzburg und dem FC Basel aus der Schweiz angepfiffen. Im Vorfeld sorgt ein Fanmarsch der Basel-Fans für größere Behinderungen in der Landeshauptstadt. Ein Großaufgebot der Polizei steht im Einsatz.

0 Kommentare

Hunderte Fans aus der Schweiz haben sich beim Hauptbahnhof versammelt und sind unterwegs in Richtung Stadion in Kleßheim. Deshalb kommt es in der Stadt Salzburg zu größeren Verzögerungen im Abendverkehr.

Nach ersten Informationen verläuft der Marsch bislang ohne Ausschreitungen.

Salzburg

