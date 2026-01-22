Fußballfans sorgen für Staus im Abendverkehr
Fanmarsch
Um 21 Uhr wird das Europaleague-Spiel zwischen Salzburg und dem FC Basel aus der Schweiz angepfiffen. Im Vorfeld sorgt ein Fanmarsch der Basel-Fans für größere Behinderungen in der Landeshauptstadt. Ein Großaufgebot der Polizei steht im Einsatz.
Hunderte Fans aus der Schweiz haben sich beim Hauptbahnhof versammelt und sind unterwegs in Richtung Stadion in Kleßheim. Deshalb kommt es in der Stadt Salzburg zu größeren Verzögerungen im Abendverkehr.
Nach ersten Informationen verläuft der Marsch bislang ohne Ausschreitungen.
