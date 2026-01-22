50 Kameras entlang der Streif: Jede Sekunde zählt!

Bildschirme, so weit das Auge reicht, die die Streif und die Profi-Skifahrer aus jeder Perspektive und in jeder Position zeigen – eingefangen von rund 50 Kameras. Diese werden von Kameramännern bedient – Patrick, Volker, Kosi, Mike und viele mehr. Bunte, leuchtende Knöpfe, Schalter und Hebel sowie Mikrofone und Headsets runden das Bild ab.