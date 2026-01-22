Schwegler: „Salzburg ist vom Weg abgekommen“

Mit 245 Pflichtspieleinsätzen ist Christian Schwegler bis heute Rekord-Legionär bei Vizemeister Salzburg. Der 41-Jährige gewann sechsmal die Meisterschaft mit den Bullen und stemmte fünfmal die Cup-Trophäe gen Himmel. Von einer derartigen Dominanz sind die Bullen aktuell weit entfernt. Der Schweizer verfolgt das Geschehen bei seinem Ex-Klub noch immer genau und drückt diesem heute (21, auf ServusTV) in der Europa League gegen den FC Basel fest die Daumen. „Ich war so lange in Österreich und habe nicht viele Berührungspunkte mit dem FC Basel. Daher bin ich klar für Salzburg.“