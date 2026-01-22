Bauwerke sichern Hintersee vor dem Lämmerbach

Außer stärkeren Geburtenraten während der letzten Jahre, wächst Hintersee allerdings fast gar nicht. „Ich bin seit 17 Jahren im Amt“, sagt Weißenbacher. „In dieser Zeit sind vielleicht fünf, sechs Häuser gebaut worden.“ In seinem Ort gebe es auch für alles Geld der Welt keinen Baugrund, denn: „Wir sind hier fast flächendeckend in der roten Zone.“