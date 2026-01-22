Vorteilswelt
Batman und Co.

Schneekünstler bringen Superhelden nach Gastein

Land & Leute
22.01.2026 20:00
Wie lange diese zu sehen sein werden, entscheidet letztendlich das Wetter.
Wie lange diese zu sehen sein werden, entscheidet letztendlich das Wetter.(Bild: Foto Atelier Wolkersdorfer)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Während der Ottonormalverbraucher die eisigen Temperaturen dieser Tage wohl schon satthat, wünscht man sich diese im Gasteinertal noch länger: Ab dem 31. Jänner entstehen dort nämlich im Rahmen des Kunstfestivals „Art on Snow“ wieder imposante Eis- und Schneeskulpturen. 

0 Kommentare

Das Motto, das den zahlreichen Künstlern als Inspiration dient, lautet dieses Jahr „Comic & Co“. Batman, Superman und viele mehr werden sich also bald als meterhohe Eiskunstwerke im Pongau tummeln.

Rund eine Woche arbeiten diverse Künstler an ihren Skulpturen.
Rund eine Woche arbeiten diverse Künstler an ihren Skulpturen.(Bild: Gerhard Schiel)

Bis die Skulpturen vorzeigbar sind, ist allerdings viel Arbeit gefragt: Die Skulpturen werden aus massiven Eisblöcken in der Größe 100 × 50 × 25 Zentimeter geformt. Ein Stück fasst 125 Liter Wasser und wiegt 125 Kilogramm. Pro Eisskulptur werden durchschnittlich zehn Stück verarbeitet.

2023 thronte ein eisiges Kolosseum an der Bergstation der Gasteiner Kaserebenbahn.
2023 thronte ein eisiges Kolosseum an der Bergstation der Gasteiner Kaserebenbahn.(Bild: Foto Atelier Wolkersdorfer)

Neben den Eisskulpturen sind auch Kunstwerke aus Schnee ein Hingucker. Insgesamt sollen für die Kunstwerke in Gasteins Skigebieten in diesem Jahr rund 150 Kubikmeter Schnee verarbeitet werden. Das entspricht grob umgerechnet ungefähr 700 Badewannen.

22.01.2026

Bis 6. Februar sind die Superhelden aus Eis fertig geformt. Die Skulpturen stehen an unterschiedlichen Stellen in Dorfgastein-Großarl, der Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und in Sportgastein und sind während des Skitags frei zugänglich.

Salzburg

Mehr Land & Leute
Batman und Co.
Schneekünstler bringen Superhelden nach Gastein
Huch, was ist da los?
„Nackt kochen“ bei den Festspielen in Golling
„Krone“-Gemeindeserie
Bauwerke sichern Hintersee vor dem Lämmerbach
Sie steht hinter ihm
Auf diesen Herzensmenschen zählt Chris Steger
„Krone“-Gemeindeserie
Gemeindestube von Viehhofen zieht jetzt um
