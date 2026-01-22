Schneekünstler bringen Superhelden nach Gastein

Während der Ottonormalverbraucher die eisigen Temperaturen dieser Tage wohl schon satthat, wünscht man sich diese im Gasteinertal noch länger: Ab dem 31. Jänner entstehen dort nämlich im Rahmen des Kunstfestivals „Art on Snow“ wieder imposante Eis- und Schneeskulpturen.
Das Motto, das den zahlreichen Künstlern als Inspiration dient, lautet dieses Jahr „Comic & Co“. Batman, Superman und viele mehr werden sich also bald als meterhohe Eiskunstwerke im Pongau tummeln.
Bis die Skulpturen vorzeigbar sind, ist allerdings viel Arbeit gefragt: Die Skulpturen werden aus massiven Eisblöcken in der Größe 100 × 50 × 25 Zentimeter geformt. Ein Stück fasst 125 Liter Wasser und wiegt 125 Kilogramm. Pro Eisskulptur werden durchschnittlich zehn Stück verarbeitet.
Neben den Eisskulpturen sind auch Kunstwerke aus Schnee ein Hingucker. Insgesamt sollen für die Kunstwerke in Gasteins Skigebieten in diesem Jahr rund 150 Kubikmeter Schnee verarbeitet werden. Das entspricht grob umgerechnet ungefähr 700 Badewannen.
Bis 6. Februar sind die Superhelden aus Eis fertig geformt. Die Skulpturen stehen an unterschiedlichen Stellen in Dorfgastein-Großarl, der Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und in Sportgastein und sind während des Skitags frei zugänglich.
