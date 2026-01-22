Polizei beendet Cannabis-Fahrt in Salzburg

Schnelltest bestätigte Vermutung

Ein sofort durchgeführter Speichelschnelltest brachte Gewissheit – positiv auf Cannabis! Damit war die Fahrt für den Lenker umgehend vorbei. Bei der anschließenden medizinischen Fahrtauglichkeitsuntersuchung bestätigte sich der Verdacht der Beamten: Der Mann war tatsächlich durch Cannabis beeinträchtigt.