Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Führerschein gezwickt

Polizei beendet Cannabis-Fahrt in Salzburg

Salzburg
22.01.2026 11:00
Den Führerschein abgeben musste am Mittwoch ein 37-jähriger Pkw-Lenker.
Den Führerschein abgeben musste am Mittwoch ein 37-jähriger Pkw-Lenker.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Drogenlenker erneut aus dem Verkehr gezogen! Am Mittwoch hatten Polizisten den richtigen Riecher, als sie einen 37-jährigen Pkw-Lenker kontrollierten. Zudem stoppten die Beamten einen Syrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

0 Kommentare

Der Fahrer zeigte deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel.

Schnelltest bestätigte Vermutung
Ein sofort durchgeführter Speichelschnelltest brachte Gewissheit – positiv auf Cannabis! Damit war die Fahrt für den Lenker umgehend vorbei. Bei der anschließenden medizinischen Fahrtauglichkeitsuntersuchung bestätigte sich der Verdacht der Beamten: Der Mann war tatsächlich durch Cannabis beeinträchtigt.

Lesen Sie auch:
Die Polizei konnte den Flüchtigen mit der Hilfe von Zeugen erwischen.
Brutaler Wert
3,1 Promille! Polizei stoppt Unfallflucht in Wals
22.01.2026

Die Konsequenzen folgten umgehend: Führerschein weg, Weiterfahrt verboten! Gegen den 37-Jährigen wird Anzeige erstattet.

Syrer ohne Schein unterwegs
Den Führerschein gar nicht erst entziehen konnten die Beamten einem 20-jährigen Syrer. Der Mann war ohne gültige Lenkerberechtigung unterwegs und wurde ebenfalls aus dem Verkehrz gezogen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
133.817 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
118.115 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
117.397 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf