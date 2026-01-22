Polizei beendet Cannabis-Fahrt in Salzburg

Drogenlenker erneut aus dem Verkehr gezogen! Am Mittwoch hatten Polizisten den richtigen Riecher, als sie einen 37-jährigen Pkw-Lenker kontrollierten. Zudem stoppten die Beamten einen Syrer, der ohne Führerschein unterwegs war.
Der Fahrer zeigte deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel.
Schnelltest bestätigte Vermutung
Ein sofort durchgeführter Speichelschnelltest brachte Gewissheit – positiv auf Cannabis! Damit war die Fahrt für den Lenker umgehend vorbei. Bei der anschließenden medizinischen Fahrtauglichkeitsuntersuchung bestätigte sich der Verdacht der Beamten: Der Mann war tatsächlich durch Cannabis beeinträchtigt.
Die Konsequenzen folgten umgehend: Führerschein weg, Weiterfahrt verboten! Gegen den 37-Jährigen wird Anzeige erstattet.
Syrer ohne Schein unterwegs
Den Führerschein gar nicht erst entziehen konnten die Beamten einem 20-jährigen Syrer. Der Mann war ohne gültige Lenkerberechtigung unterwegs und wurde ebenfalls aus dem Verkehrz gezogen.
