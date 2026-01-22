„Zwischen den beiden Läufen habe ich geschlafen“

Nur bei Raichs Siegesfahrt konnte er nicht mehr wegschauen. Am Ende blieb Platz zwei vor Rainer Schönfelder. Der legendäre österreichische Dreifachtriumph war perfekt. Um Gold sah er sich aber nie leid. „Ich habe nie Neid gehabt“, nannte der Salzburger sein Credo. Binnen drei Wochen war Herbst an die Weltspitze gerast. Und war plötzlich viel, aber sicher nicht „irgendeiner“. Übrigens: Den Baum aus Hermann Maiers Zimmer nahm sich der Olympia-Silberne als Andenken mit. Im Gegensatz zu den Erinnerungen an die verrücktesten Wochen seines Lebens hielt die Pflanze aber (leider) kein Leben lang.