Moped in Lamprechtshausen viel zu laut

Lärmmessung überschreitet erlaubten Wert

Die anschließende Lärmmessung brachte ein klares Ergebnis: 20 Dezibel über dem erlaubten Standgeräusch! Damit war die Fahrt sofort beendet. Die Beamten hoben die Zulassung des Mopeds vorläufig auf und zeigten den Jugendlichen an.