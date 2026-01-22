Moped in Lamprechtshausen viel zu laut

Kokain-Schmuggel mit drei Kindern on Board
Das war zu laut! Polizeibeamte zogen am Mittwoch in Lamprechtshausen einen 15-jährigen Mopedlenker aus dem Verkehr. Die Zulassung musste der Jugendliche abgeben.
Mit übermäßigem Lärm war ein 15-jähriger Mopedlenker am Mittwochnachmittag in Lamprechtshausen unterwegs. Gegen 13 Uhr wurden Polizisten auf das auffällig laute Fahrgeräusch aufmerksam – und stoppten den Jugendlichen noch im Ortsgebiet.
Lärmmessung überschreitet erlaubten Wert
Die anschließende Lärmmessung brachte ein klares Ergebnis: 20 Dezibel über dem erlaubten Standgeräusch! Damit war die Fahrt sofort beendet. Die Beamten hoben die Zulassung des Mopeds vorläufig auf und zeigten den Jugendlichen an.
