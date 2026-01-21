Bulls leisten sich nächsten Ausrutscher in Ungarn

Die Eisbullen bleiben in Ungarn weiter punktelos. Auch beim zweiten Gastspiel der Saison bei Ferencváros setzte es für den Serienmeister eine 2:4-Niederlage. Trotz guter Chancen und engagierter Leistung fehlte erneut die Effizienz, wie Trainer Manny Viveiros betonte.
Schon der erste Auftritt Anfang Dezember ging für die Eisbullen in Budapest in die Hose. Nach einer blamablen Leistung verlor der Serienmeister damals bei Ferencváros mit 1:2. Beim zweiten Aufeinandertreffen in Ungarns Hauptstadt leisteten sich die Cracks von Coach Manny Viveiros den nächsten Ausrutscher, sie unterlagen 2:4. „Wir haben dieses Mal besser gespielt als das letzte Mal, wir hatten genug Chancen, der Puck ging nur nicht rein“, resümierte der Coach.
Wir haben ein paar Situationen in der Defensive falsch gelesen
Bulls-Coach Manny Viveiros
Die Partie startete allerdings ganz im Sinne der vier mitgereisten Salzburger Schlachtenbummler. Einen Nissner-Schuss konnte „Fradi“-Goalie Balisz zwar noch entschärfen, gegen den anschließenden von Peter Schneider war er aber machtlos – 1:0. Die Ungarn, anfangs noch zögerlich, rissen die Partie folglich immer mehr an sich. Noch vor der ersten Pause glich Antonen aus, in einem dominanten Drittel erhöhten Green und Mihalik auf 3:1 für die Hausherren. „Wir haben ein paar Situationen in der Defensive falsch gelesen“, erklärte der Coach.
Beim Sturmlauf aufs ungarische Tor im Schlussabschnitt konnte nur Lucas Thaler (nach Traumpass von Wimmer) einnetzen. Antonen sorgte mit seinem zweiten Treffer (Empty Net-Tor) für den 4:2-Endstand. Somit blieben die Mozartstädter auch beim dritten Versuch (zweimal Budapest, einmal bei Fehervar) in dieser Saison ohne Punkte in Ungarn.
