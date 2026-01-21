Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2:4-Pleite in Budapest

Bulls leisten sich nächsten Ausrutscher in Ungarn

Salzburg
21.01.2026 21:26
Für Devante Stephens (re.) und die Eisbullen gab es bei Ferencváros erneut nichts zu holen.
Für Devante Stephens (re.) und die Eisbullen gab es bei Ferencváros erneut nichts zu holen.(Bild: Fradimedia)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Die Eisbullen bleiben in Ungarn weiter punktelos. Auch beim zweiten Gastspiel der Saison bei Ferencváros setzte es für den Serienmeister eine 2:4-Niederlage. Trotz guter Chancen und engagierter Leistung fehlte erneut die Effizienz, wie Trainer Manny Viveiros betonte.

0 Kommentare

Schon der erste Auftritt Anfang Dezember ging für die Eisbullen in Budapest in die Hose. Nach einer blamablen Leistung verlor der Serienmeister damals bei Ferencváros mit 1:2. Beim zweiten Aufeinandertreffen in Ungarns Hauptstadt leisteten sich die Cracks von Coach Manny Viveiros den nächsten Ausrutscher, sie unterlagen 2:4. „Wir haben dieses Mal besser gespielt als das letzte Mal, wir hatten genug Chancen, der Puck ging nur nicht rein“, resümierte der Coach.

Zitat Icon

Wir haben ein paar Situationen in der Defensive falsch gelesen

Bulls-Coach Manny Viveiros

Die Partie startete allerdings ganz im Sinne der vier mitgereisten Salzburger Schlachtenbummler. Einen Nissner-Schuss konnte „Fradi“-Goalie Balisz zwar noch entschärfen, gegen den anschließenden von Peter Schneider war er aber machtlos – 1:0. Die Ungarn, anfangs noch zögerlich, rissen die Partie folglich immer mehr an sich. Noch vor der ersten Pause glich Antonen aus, in einem dominanten Drittel erhöhten Green und Mihalik auf 3:1 für die Hausherren. „Wir haben ein paar Situationen in der Defensive falsch gelesen“, erklärte der Coach.

Lesen Sie auch:
Ducks-Spieler Alexander Holzinger (re.) spielte bereits am College.
Falsche Anmeldung
Salzburg Ducks werden ebenfalls strafveriviziert
21.01.2026

Beim Sturmlauf aufs ungarische Tor im Schlussabschnitt konnte nur Lucas Thaler (nach Traumpass von Wimmer) einnetzen. Antonen sorgte mit seinem zweiten Treffer (Empty Net-Tor) für den 4:2-Endstand. Somit blieben die Mozartstädter auch beim dritten Versuch (zweimal Budapest, einmal bei Fehervar) in dieser Saison ohne Punkte in Ungarn.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
129.094 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
115.389 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
114.813 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf