Bulls leisten sich nächsten Ausrutscher in Ungarn

Die Partie startete allerdings ganz im Sinne der vier mitgereisten Salzburger Schlachtenbummler. Einen Nissner-Schuss konnte „Fradi“-Goalie Balisz zwar noch entschärfen, gegen den anschließenden von Peter Schneider war er aber machtlos – 1:0. Die Ungarn, anfangs noch zögerlich, rissen die Partie folglich immer mehr an sich. Noch vor der ersten Pause glich Antonen aus, in einem dominanten Drittel erhöhten Green und Mihalik auf 3:1 für die Hausherren. „Wir haben ein paar Situationen in der Defensive falsch gelesen“, erklärte der Coach.