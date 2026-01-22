Neuer Straßenname nach Missbrauchsvorwürfen

Der rund 400 Meter lange Straßenzug an der Grenze zu Wals-Siezenheim soll künftig Barbara-Krafft-Straße heißen. Die endgültige Entscheidung fällt am 4. Februar im Gemeinderat, gilt aber als Formsache. 114 Adressen sind betroffen, anfallende Kosten übernimmt die Stadt.