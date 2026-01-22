Neuer Straßenname nach Missbrauchsvorwürfen

Nach schweren Vorwürfen zieht die Stadt Salzburg Konsequenzen: Die Hermann-Gmeiner-Straße wird ab April 2026 umbenannt. Der Kulturausschuss fasste den Beschluss einstimmig, betroffen sind mehr als 100 Adressen.
Die Hermann-Gmeiner-Straße in der Stadt Salzburg wird mit 30. April 2026 umbenannt. Der Kulturausschuss des Gemeinderats hat den Schritt am Donnerstag einstimmig beschlossen. Auslöser sind schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer.
Der rund 400 Meter lange Straßenzug an der Grenze zu Wals-Siezenheim soll künftig Barbara-Krafft-Straße heißen. Die endgültige Entscheidung fällt am 4. Februar im Gemeinderat, gilt aber als Formsache. 114 Adressen sind betroffen, anfallende Kosten übernimmt die Stadt.
Auch in Seekirchen sollen noch im Frühjahr die Hermann-Gmeiner-Straße sowie ein gleichnamiger Kindergarten umbenannt werden. Neue Namen stehen dort noch nicht fest.
