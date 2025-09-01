In Altmünster entbrennt Ortsduell um die Spitze!

Keine allzu großen Blöße hatte sich Neukirchen im 2. Süd-Derby in Pinsdorf gegeben. Vor 300 Zuschauern setzte es ein glattes 4:1 – nicht zuletzt dank des Triplepacks von Philipp Feichtinger. Der größte Gegner war diesmal eher der etwas zu lange Rasen, der ein schnelles Spiel verhindert hatte. „Wir hatten aber auch so alles gut im Griff und hätten noch mehr Treffer erzielen können“, sagt Neukirchen-Obmann Wilhelm Laimer, dessen Team nun nach drei Matches weiter makellos ist und sich gar einen „internen Kampf“ um die Tabellenspitze liefert.