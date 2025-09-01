In Altmünster entbrennt Ortsduell um die Spitze!

Nach dem Derby-Sieg in Pinsburg ist Neukirchen in der 2. Süd nach drei Runden weiter ohne Punktverlust. Und liegt somit ganz oben in der Tabelle, punktgleich mit dem großen Rivalen Altmünster, wovon man ja ein Ortsteil ist. Diese Brisanz spornt beide Teams an.
Keine allzu großen Blöße hatte sich Neukirchen im 2. Süd-Derby in Pinsdorf gegeben. Vor 300 Zuschauern setzte es ein glattes 4:1 – nicht zuletzt dank des Triplepacks von Philipp Feichtinger. Der größte Gegner war diesmal eher der etwas zu lange Rasen, der ein schnelles Spiel verhindert hatte. „Wir hatten aber auch so alles gut im Griff und hätten noch mehr Treffer erzielen können“, sagt Neukirchen-Obmann Wilhelm Laimer, dessen Team nun nach drei Matches weiter makellos ist und sich gar einen „internen Kampf“ um die Tabellenspitze liefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.