Kollision mit Zug: Jetzt steht Unfallursache fest

21-Jähriger mit Heli abtransportiert

Während der 47-jährige Lokführer und die vier Fahrgäste unverletzt blieben, erlitt der 21-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde von „Christophorus 3“ ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Seine Beifahrerin aus dem Bezirk Baden trug offenbar keine Verletzungen davon, dürfte aber einen Schock erlitten haben, hieß es.