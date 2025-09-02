Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volles Haus im Posthof

Michael Mittermeier: Eine Rückkehr in die Zukunft

Oberösterreich
02.09.2025 19:00
Mit „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ tourt Michael Mittermeier derzeit durch Deutschland, ...
Mit „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ tourt Michael Mittermeier derzeit durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.(Bild: Olaf Heine Media)

Ausverkauft war die Frischluftbühne des Linzer Posthofs! Michael Mittermeier, TV-Comedian aus Oberbayern, machte Halt in Linz mit seinem neuesten Programm „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“: Beste Stimmung bis am Schluss!

0 Kommentare

Was viele nicht wissen: Der deutsche Comedian Michael Mittermeier ist Politikwissenschaftler, Österreich mag er, auch wegen des guten Kaffees. Schabernack mit unvermeidlichen Assoziationen beherrscht er. Und wenn die Bilder am schönsten sind, verdreht er sie genüsslich.

In seinem Programm „Flashback“ springt Mittermeier leichtfüßig durch Zeiten und Gedanken. „Wenn wir schon mal in der Zukunft sind, schauen wir am besten auch mal in der Vergangenheit vorbei.“

Vermächtnis vom Uropa
Dazu benutzt er eine Zeitmaschine, die sein Uropa konstruiert hat. Und die Fahrt bereitete dem Publikum leichte bis seichte Scherze, gelegentlich stieß er treffsicher in die Tiefe. Ein gelungener Abend, der ein heiteres Publikum mit der Aufforderung „Seid lieb zueinander“ entließ.

Lesen Sie auch:
Vom Menschen zu Oger: Christian Fröhlich „wächst“ in sein Kostüm hinein
Musiktheater Linz
Shrek-Musical: Ein grüner Held mit Kühlweste
30.08.2025
Im Innviertel
Fest der Volkskultur: Heimat, Herz und Tanzlust
29.08.2025
Johanna Möslinger
Klangwolken-Macherin kehrt zurück in Bäckerei
27.08.2025

Übrigens: Seit 39 Jahren ist Mittermeier auf Tour. Sein treues Publikum kennt ihn aus der ARD-Serie „Lucky Punch Comedy Club“, zu der er die Spitzen der deutschsprachigen Comedy-Szene einlädt.

Porträt von Eva Hammer
Eva Hammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.188 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
148.736 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
124.494 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2561 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1247 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1224 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Oberösterreich
Volles Haus im Posthof
Michael Mittermeier: Eine Rückkehr in die Zukunft
Krone Plus Logo
Vor WM wieder fit
Nach Hochzeit hatte er 18 Kilogramm abzuspecken
Krone Plus Logo
2100 Euro abkassiert
Von Mietbetrüger geneppt: „Es wirkte alles echt“
Opfer war Mädchen (13)
Bedroht und an Haaren gezogen: Bub verurteilt
Anmeldungen sinken
Lehrlinge bleiben weiterhin Mangelware
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf