Michael Mittermeier: Eine Rückkehr in die Zukunft

Ausverkauft war die Frischluftbühne des Linzer Posthofs! Michael Mittermeier, TV-Comedian aus Oberbayern, machte Halt in Linz mit seinem neuesten Programm „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“: Beste Stimmung bis am Schluss!
Was viele nicht wissen: Der deutsche Comedian Michael Mittermeier ist Politikwissenschaftler, Österreich mag er, auch wegen des guten Kaffees. Schabernack mit unvermeidlichen Assoziationen beherrscht er. Und wenn die Bilder am schönsten sind, verdreht er sie genüsslich.
In seinem Programm „Flashback“ springt Mittermeier leichtfüßig durch Zeiten und Gedanken. „Wenn wir schon mal in der Zukunft sind, schauen wir am besten auch mal in der Vergangenheit vorbei.“
Vermächtnis vom Uropa
Dazu benutzt er eine Zeitmaschine, die sein Uropa konstruiert hat. Und die Fahrt bereitete dem Publikum leichte bis seichte Scherze, gelegentlich stieß er treffsicher in die Tiefe. Ein gelungener Abend, der ein heiteres Publikum mit der Aufforderung „Seid lieb zueinander“ entließ.
Übrigens: Seit 39 Jahren ist Mittermeier auf Tour. Sein treues Publikum kennt ihn aus der ARD-Serie „Lucky Punch Comedy Club“, zu der er die Spitzen der deutschsprachigen Comedy-Szene einlädt.
