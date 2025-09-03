Shamil Borchashvili: Ein Abschied als Neubeginn

Shamil Borchashvili, Olympia-, WM- und EM-Bronzemedaillengewinner, 5-facher Silbermedaillengewinner auf Grand-Slam-Ebene, erklärt seinen Rücktritt als Leistungssportler. Sein Bundesheer-Sportsoldatenvertrag lief mit Ende August aus. „Es fühlt sich absolut richtig an, so schwer mir diese Entscheidung auch gefallen ist. Der Judosport hat mich zwei Jahrzehnte geprägt, eine bessere Lebensschule könnte ich mir nicht vorstellen“, betont der 30-Jährige. Ab sofort will er seine Energie für Schul-Workshops mit Kindern und Jugendlichen bzw. für das Wirtschaftsingenieur-Studium in Hamburg verwenden. „Es wird Zeit, sich neuen Aufgaben zu widmen. Ich will zum einen meine Wirtschaftsausbildung voranzutreiben und zum anderen, Kinder motivieren, in meine Fußstapfen zu treten. Ich hatte eine ganze Reihe von Mentoren, jetzt will ich selbst eine Art Mentor für den Nachwuchs werden.“

„War immer zu 100 Prozent da“