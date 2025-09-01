Schwallsanierung ist „Wunschtraum für die Möll“

Deutsche Verbraucherschützer gehen gegen Milka vor
„Mogelpackungen“
Warum das Kelag-Projekt für die Gewässer- und Fischökologie im Fluss Möll gut wäre und sich der Fluss von „Note 5“ auf „2“ verbessern würde. Ein „Krone“-Lokalaugenschein mit dem Fischerei-Präsidenten.
Wenn Urlauber an Tagen wie diesen durch das Mölltal radeln und wandern, merken sie es kaum. Oder nur, wenn sie aufmerksam sind. Der Fluss, den sie begleiten, ändert sich ständig: Er fließt einmal karg und flach. Und gibt dann binnen weniger Minuten „Vollgas“. Und das ordentlich: Auf das Vierfache geht es, es kann aber auch noch mehr sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.