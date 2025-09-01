Schwallsanierung ist „Wunschtraum für die Möll“

Wenn Urlauber an Tagen wie diesen durch das Mölltal radeln und wandern, merken sie es kaum. Oder nur, wenn sie aufmerksam sind. Der Fluss, den sie begleiten, ändert sich ständig: Er fließt einmal karg und flach. Und gibt dann binnen weniger Minuten „Vollgas“. Und das ordentlich: Auf das Vierfache geht es, es kann aber auch noch mehr sein.