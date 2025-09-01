Elf Millionen Euro für Nebenwohnsitz am Attersee
Top-Immobilie verkauft
Eine Top-Immobilie am Attersee wurde nun zu einem Rekordpreis verkauft: Sage und schreibe elf Millionen Euro blätterte ein Unternehmer aus Bayern für einen Nebenwohnsitz hin. Makler Walter Mairinger weiß, dass Geschäft mit Villen im Salzkammergut nach Flaute jetzt zurück ist.
Die Tinte auf den Verträgen ist noch nicht ganz trocken: Am Ostufer des Attersees wurde vor wenigen Wochen einer der größten Immobiliendeals im Salzkammergut abgeschlossen. Ein Unternehmer aus Bayern sicherte sich ein schmuckes Haus mit direktem Seezugang und 2731 Quadratmeter Grund.
