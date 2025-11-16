Vorteilswelt
Tötete zwei Obdachlose

Killer (19): „Sperrt mich weg, bis ich gesund bin“

Österreich
16.11.2025 06:30
Thomas A. hat 2023 in Wien zwei unterstandslose Männer erstochen und eine Frau schwer verletzt.
Thomas A. hat 2023 in Wien zwei unterstandslose Männer erstochen und eine Frau schwer verletzt.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)

Im November 2024, vor genau einem Jahr, wurde dem berüchtigten Obdachlosenkiller von Wien der Prozess gemacht. Nun spricht der mittlerweile 19-Jährige in der „Krone“. Über sein Leben nach dem Urteil, in der Haft. Und über Schuld und Sühne.

0 Kommentare

Nichts, wirklich nichts an ihm, wirkt – auf den ersten Blick – auffällig. Nichts an seinem Aussehen, nichts an seinem Verhalten. Wenn Thomas A. (Name geändert) also gerade irgendwo eine Straße entlangginge oder in einer U-Bahn säße, würde er von den Menschen um ihn herum vermutlich für einen braven, angepassten Schüler oder Lehrling gehalten werden.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Martina Prewein
Martina Prewein
Mehr Krone+ Artikel

