Killer (19): „Sperrt mich weg, bis ich gesund bin“

Im November 2024, vor genau einem Jahr, wurde dem berüchtigten Obdachlosenkiller von Wien der Prozess gemacht. Nun spricht der mittlerweile 19-Jährige in der „Krone“. Über sein Leben nach dem Urteil, in der Haft. Und über Schuld und Sühne.
Nichts, wirklich nichts an ihm, wirkt – auf den ersten Blick – auffällig. Nichts an seinem Aussehen, nichts an seinem Verhalten. Wenn Thomas A. (Name geändert) also gerade irgendwo eine Straße entlangginge oder in einer U-Bahn säße, würde er von den Menschen um ihn herum vermutlich für einen braven, angepassten Schüler oder Lehrling gehalten werden.
