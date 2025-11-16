Killer (19): „Sperrt mich weg, bis ich gesund bin“

Nichts, wirklich nichts an ihm, wirkt – auf den ersten Blick – auffällig. Nichts an seinem Aussehen, nichts an seinem Verhalten. Wenn Thomas A. (Name geändert) also gerade irgendwo eine Straße entlangginge oder in einer U-Bahn säße, würde er von den Menschen um ihn herum vermutlich für einen braven, angepassten Schüler oder Lehrling gehalten werden.