Für Lkw-Lawine wird eine neue „Bremse“ errichtet

Rund 4,4 Millionen Lkw rollen jedes Jahr über die Innkreisautobahn bei Krenglbach, den Grenzübergang in Suben passieren etwa 3,4 Millionen Trucks. Zum Vergleich: Auf der als Brummi-Autobahn bekannten Brennerstrecke in Tirol sind es „nur“ 2,5 Millionen Lkw. Eine Entlastung der Innkreisautobahn ist aber in Sicht. Einerseits wird in Tschechien und im Mühlviertel am Ausbau der Nord-Süd-Verbindung gearbeitet. Spätestens ab 2032 wird wohl der gesamte Transitverkehr von Berlin über Dresden Richtung Süden nicht mehr durch das Innviertel und die A9 fließen, sondern auf der um mehr als 100 Kilometer kürzeren Strecke durch das Mühlviertel.