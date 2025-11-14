Vorteilswelt
Musiktheater Linz

Gansch: Wilde Brass-Party mit Groove und Schmäh

Oberösterreich
14.11.2025 16:30
Thomas Gansch (li.) und Randy Brecker: 50er Party mit wildem Mix aus Musik und Schmäh
Thomas Gansch (li.) und Randy Brecker: 50er Party mit wildem Mix aus Musik und Schmäh(Bild: Philip Brunnader)

Wenn Thomas Gansch die Bühne betritt, ist eines sicher: Es wird laut, virtuos und gnadenlos unterhaltsam. Der bekannte Trompeter feiert seinen bevorstehenden 50. Geburtstag – er begeht ihn am 31. Dezember – mit einer Konzerttournee. Nach dem Auftakt in Wien füllte er das Linzer Musiktheater restlos – große Begeisterung!

0 Kommentare

Thomas Gansch, der Mann, der Brass neu definiert, feiert seinen 50. Geburtstag mit einer Tournee – zur Freude seiner Fans! Diese sind sehr zahlreich.

Der gefragte Trompeter, Komponist und Sänger füllte diese Woche nicht nur den Musikvereinssaal in Wien, sondern auch das Musiktheater in Linz.

Eine Band im Ausnahmezustand
Am Programm der Tournee, die er sich selbst zum 50. Geburtstag gönnt, standen Schmäh, lockere Conference und exzellentes, musikalisches Können. Mit seiner Anniversary-Band „Gansch & Roses“ gelingt ihm mehr als ein reiner Jazz-Act – es ist ein wilder Mix aus Jazz, mit viel Rock, Pop, Funk und sogar Wiener Schmäh.

Es gab Eigenkompositionen und überraschende Cover-Versionen, auch eine Nummer von Johannes Berauer – Komponist der diesjährigen Linzer Klangwolke – war zu hören. Fazit: Blasmusik ist alles – nur nicht brav.

Thomas Gansch, er stammt aus Niederösterreich
Thomas Gansch, er stammt aus Niederösterreich(Bild: Philip Brunnader)
Legendäre Wegbegleiter
Es „groovte“ frisch, jung, der ebenso legendäre Randy Brecker nahm es mit Gansch als zweiter Trompeter auf. Faszinierend auch James Morrison auf Posaune und Trompete (!) oder der drummende Peter Erskine, der schon bei Zawinul in Weather Report den Rhythmus vorgab.

Bassposaunist David Taylor wurde kurzfristig durch den jungen deutschen Robert Hedemann ersetzt, der dann so brillierte, als wäre er ewig dabei. Die Reed-section ergänzten Florian Trübsbach, Wolfgang Puschnig und Fabian Rucker auf virtuose Weise, Albert Wieder ließ mit verschiedenen Bass-Blasinstrumenten vom ewigen Atem träumen. Ein rundum gelungenes Programm, Jubel, Applaus und Entspannung, Freude pur!

Oberösterreich

