Gansch: Wilde Brass-Party mit Groove und Schmäh

Eine Band im Ausnahmezustand

Am Programm der Tournee, die er sich selbst zum 50. Geburtstag gönnt, standen Schmäh, lockere Conference und exzellentes, musikalisches Können. Mit seiner Anniversary-Band „Gansch & Roses“ gelingt ihm mehr als ein reiner Jazz-Act – es ist ein wilder Mix aus Jazz, mit viel Rock, Pop, Funk und sogar Wiener Schmäh.