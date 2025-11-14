Eine Schnäppchenjagd für Sammler und Einsteiger

Kunst, die nicht kuschelt, kann man bis Sonntag im Kunstsalon im Schlossmuseum Linz erleben. Heuer präsentieren sich 17 Galerien aus Oberösterreich. Man wird auf große Namen der Malerei stoßen, es gibt aber auch viel Platz für die junge, experimentierfreudige Szene. Der Eintritt ist frei, geboten wird viel.
Vergiss gefällige Bilder und brave Ästhetik! Beim Linzer Kunstsalon wird Kunst zum Experiment, denn man gibt jungen, frischen Positionen Raum. Diese sind oft gnadenlos ehrlich. Und die Werke von Kunstschaffenden, die noch auf dem Weg sind, können entdeckt und oft noch günstig erstanden werden.
Aber auch etablierte Namen werden präsentiert, etwa Hubert Schmalix, Roman Scheidl, Anselm Glück oder auch Christian Ludwig Attersee. Ihre Werke sind an Ständen der Galerie in der Schmiede oder der Galerie Schloss Parz zu entdecken.
Platz für die Vereine und Gilden
Die oberösterreichische Szene hat genug Raum, so sind u.a. das Kunstforum Salzkammergut, der OÖ. Kunstverein oder die Innviertler Künstlergilde mit Ständen dabei und präsentieren Werke von Mitgliedern. Die Linzer Kunstuni stellt Keramiken in den Mittelpunkt. Das Beste: Man kann hier ungezwungen mit Galeristen und Künstler plaudern.
Der Eintritt beim Kunstsalon im Linzer Schlossmuseum (Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr) ist frei! Man will sowohl etablierte Sammler, als auch Einsteiger ins Thema Kunstsammeln ansprechen.