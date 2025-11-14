Eine Schnäppchenjagd für Sammler und Einsteiger

Kunst, die nicht kuschelt, kann man bis Sonntag im Kunstsalon im Schlossmuseum Linz erleben. Heuer präsentieren sich 17 Galerien aus Oberösterreich. Man wird auf große Namen der Malerei stoßen, es gibt aber auch viel Platz für die junge, experimentierfreudige Szene. Der Eintritt ist frei, geboten wird viel.