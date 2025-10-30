„Die Gesundheit ist für mich der größte Luxus!“

Vergangenen Samstag feierte Julia Scheib in Sölden ihren ersten Weltcupsieg. Mit der „Krone“ sprach die 27-jährige Steirerin über ihre Leidenschaften, wie sie zur Ruhe kommt, was für sie Heimat bedeutet und was sie unter wahrem Luxus versteht.
Mit einem Sieg beim Saisonstart in Sölden legte die Steirerin Julia Scheib am vergangenen Wochenende perfekt los. Es soll aber nur der Anfang zu etwas ganz Großem sein – wie sie der „Krone“ im Interview verraten hat.
