Für den Olympia-Traum zählt für ÖSV-Ass jeder Cent

Für die neue Saison geht Buckelpistenfahrerin Katharina Ramsauer ganz neue Wege. Um nach ihrer Schulterverletzung ihre sportlichen Ziele inklusive Olympia zu erreichen, braucht sie einen Physiotherapeuten mit. Dafür startete die Salzburgerin eine Crowdfunding-Aktion.
Der 17. März 2025 war für Buckelpistenfahrerin Katharina Ramsauer einer der bittersten Tage. Wegen einer im Training erlittenen Schulterverletzung verpasste sie die WM in der Schweiz, hatte im Sommer statt klassischem Aufbautraining viel Reha am Programm. „Im Juni habe ich nicht am Boden springen können, nicht laufen. Jetzt habe ich keine Schmerzen in der Schulter. Es ist viel besser als erwartet“, ist die 30-Jährige jetzt froh über den Heilungsprozess.
