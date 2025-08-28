Vorteilswelt
Filmfestspiele Venedig

Julia Roberts erscheint in witzigem Cardigan

Society International
28.08.2025 11:07
Mit dunkler Sonnenbrille und breitem Grinsen kam Julia Roberts am Flughafen in Venedig an.
Mit dunkler Sonnenbrille und breitem Grinsen kam Julia Roberts am Flughafen in Venedig an.(Bild: Viennareport)

Die Filmfestspiele in Venedig haben begonnen und dieses Jahr ist zum ersten Mal auch Julia Roberts dabei – und sie zeigte sich in einem lässigen Outfit. Besonders auffällig: Die weiß-schwarze Strickjacke mit vielen Gesichtern!

Am 27. August kam Julia Roberts in Italien an und überraschte dort mit einem unerwarteten Outfit. Die 57-Jährige trug einen Cardigan, der komplett mit Prints von Luca Guadagnino verziert war – Eine Hommage für den Regisseur, der dafür verantwortlich war, dass sie dieses Jahr zum ersten Mal in Venedig vertreten ist.

Lässiger Look
Roberts setzte den auffälligen Strickpullover perfekt in Szene, indem sie den Rest ihres Looks lässig hielt: schwarze Shorts, Canvas-Sneaker, eine „Medium New Luggage Smile“-Tasche von Celine und dunkle Sonnenbrille.

Elegante Shorts und eine geräumige Handtasche machten den Look der Schauspielerin komplett.
Elegante Shorts und eine geräumige Handtasche machten den Look der Schauspielerin komplett.(Bild: Viennareport)

„After the Hunt“
Der Film „After the Hunt“ ist eine Produktion von Amazon MGM Studios, in der neben Roberts auch Ayo Edebiri und Andrew Garfield spielen. Die offizielle Synopsis beschreibt den Film als „ein fesselndes psychologisches Drama über eine College-Professorin (Roberts), die sich an einem persönlichen wie beruflichen Wendepunkt befindet, als eine talentierte Studentin (Edebiri) einem Kollegen (Garfield) einen Vorwurf macht – und ein dunkles Geheimnis aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Licht zu kommen droht.“

Bei den diesjährigen César-Awards zeigte sich Roberts in einem eleganten, maßgeschneiderten ...
Bei den diesjährigen César-Awards zeigte sich Roberts in einem eleganten, maßgeschneiderten Jumpsuit.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Normalerweise eleganter
Roberts’ Auftritte auf dem roten Teppich sind in den letzten Jahren rar geworden – umso aufregender ist ihr Debüt in Venedig. Im Februar nahm die Darstellerin an den 50. César-Filmpreisen teil. Gestylt von Elizabeth Stewart, erschien Roberts glamourös in einem maßgeschneiderten One-Shoulder-Jumpsuit von Phoebe Philo und Schmuck von Chopard. Ihre Haare trug sie in voluminösen, kupferfarbenen Wellen.

