„After the Hunt“

Julia Roberts: „Seid ruhig wütend auf den Film!“

Unterhaltung
29.08.2025 16:10
Julia Roberts als zerrissene Uni-Professorin, die fürchtet, dass es sie den Job kosten könnte, ...
Julia Roberts als zerrissene Uni-Professorin, die fürchtet, dass es sie den Job kosten könnte, zu ihrem Freund Henrik zu stehen.(Bild: Courtesy of Amazon MGM Studios)

In ihrem neuen Psychodrama „After the Hunt“ mimt Superstar Julia Roberts eine kontroverse Figur in einer MeToo-Geschichte. Eine ungewöhnliche Rolle und wohl ein Griff nach dem Oscar für die Schauspielerin! In Venedig äußerte sie sich auch zu Kritik an dem Streifen.

Eine Uni-Professorin, die in eine brenzlige Situation gerät, spielt Superstar Julia Roberts im neuen Film „After the Hunt“, der in Venedig Premiere feierte: Alma unterrichtet an der Elite-Uni Yale, als ihre Lieblingsschülerin (Ayo Edebiri) plötzlich ihren besten Freund und Kollegen (Andrew Garfield) der Vergewaltigung beschuldigt. Nicht nur ihre Loyalitäten, sondern auch ihre Machtposition an der Uni stehen auf dem Prüfstand ...

Roberts reagierte beim Pressetermin in Venedig gelassen auf aufgebrachte Reaktionen zu dem Psychodrama: „Wir fordern mit dem Film die Leute heraus, darüber zu reden, geben aber die Meinung nicht vor – wir haben die Kunst der Konversation heutzutage fast verloren. Seid ruhig wütend auf den Film, wir haben das Thema für euch so richtig aufgemischt. Gern geschehen!“ Sie sei sehr dankbar für die Rolle: „Schwierigkeiten und Probleme vereinen in dem Film eine Gruppe von Leuten. Es ist wie ein Dominospiel der Konflikte, einer folgt auf den nächsten. Das war ein Projekt, für das es sich für mich gelohnt hat, in der Früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.“

Regisseur Luca Guadagnino („Challengers“) wollte sich mit dem Thema Macht auseinandersetzen: „Mich hat die Frage umgetrieben: Was wollen wir eigentlich, wenn wir nach Macht suchen? Was steckt da dahinter?“ In früheren Filmen habe er sich eher mit defensiven Figuren beschäftigt, nun habe er das Gegenteil erkunden wollen ...

Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
