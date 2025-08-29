Julia Roberts: „Seid ruhig wütend auf den Film!“

Roberts reagierte beim Pressetermin in Venedig gelassen auf aufgebrachte Reaktionen zu dem Psychodrama: „Wir fordern mit dem Film die Leute heraus, darüber zu reden, geben aber die Meinung nicht vor – wir haben die Kunst der Konversation heutzutage fast verloren. Seid ruhig wütend auf den Film, wir haben das Thema für euch so richtig aufgemischt. Gern geschehen!“ Sie sei sehr dankbar für die Rolle: „Schwierigkeiten und Probleme vereinen in dem Film eine Gruppe von Leuten. Es ist wie ein Dominospiel der Konflikte, einer folgt auf den nächsten. Das war ein Projekt, für das es sich für mich gelohnt hat, in der Früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.“