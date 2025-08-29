Sechs Betroffene bei Brand in Mehrparteienhaus

Sechs Personen, darunter Kinder und eine Frau im Rollstuhl, musste das Rote Kreuz nach einem Wohnungsbrand in einem im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses in der F.-Vogl-Straße in Eferding am frühen Freitagabend versorgen.
Um 16.39 Uhr musste die FF Eferding zu einem Wohnungsbrand in der Franz-Vogl-Straße ausrücken, sieben weitere Wehren folgten. „Bei uns Eintreffen waren schon die sechs Mieter, darunter auch Kinder im Freien“, sagt der Eferdinger FF-Kommandant Johannes Edtmayr.
In der Wohnung einer Familie im Erdgeschoß war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, die Mieterin und drei bis vier Kinder flüchteten. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnung wurden von den Florianis ins Freie geleitet. Gegen 18 Uhr war der Einsatz im Großen und Ganzen vorbei.
