Sechs Betroffene bei Brand in Mehrparteienhaus

In der Wohnung einer Familie im Erdgeschoß war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, die Mieterin und drei bis vier Kinder flüchteten. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnung wurden von den Florianis ins Freie geleitet. Gegen 18 Uhr war der Einsatz im Großen und Ganzen vorbei.