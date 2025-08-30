Radfahrer nach Sturz per Tau aus Wald geborgen

Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren Kirchbach und Peilstein zu einer „Personenrettung unwegsames Gelände“ nach Peilstein alarmiert. Ein 52-jähriger Radfahrer war auf einem Waldweg gestürzt und blieb verletzt liegen. Da die genaue Unfallstelle vorerst nicht bekannt war, starteten die Feuerwehrleute von mehreren Seiten mit der Suche.