Radfahrer nach Sturz per Tau aus Wald geborgen

Ein 52-jähriger Radfahrer stürzte Freitagnachmittag in einem abgelegenen Waldstück in Peilstein (OÖ). Da der Unfallort für Rettungsfahrzeuge nicht erreichbar war, wurde der Notarzthubschrauber alarmiert. Zuvor mussten Feuerwehrleute den Verletzten aber erst einmal finden.
Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren Kirchbach und Peilstein zu einer „Personenrettung unwegsames Gelände“ nach Peilstein alarmiert. Ein 52-jähriger Radfahrer war auf einem Waldweg gestürzt und blieb verletzt liegen. Da die genaue Unfallstelle vorerst nicht bekannt war, starteten die Feuerwehrleute von mehreren Seiten mit der Suche.
Keine Zufahrt für Autos möglich
Ein ortskundiger Kamerad entdeckte den Verletzten und leitete die
Einsatzkräfte zum Unglücksort, der in unwegsamem Gelände lag. Rettungsautos konnten nicht zufahren, deshalb wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 10 alarmiert.
Unfallursache unklar
Mittels Tau wurde der Verletzte aus dem Waldstück geflogen, an einer geeigneten Stelle erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
