Pelltsfirma brennt

Zivilschutz-Alarm bei Großbrand im Innviertel

Oberösterreich
29.08.2025 12:23
Die Firma in Mattighofen steht in Vollbrand
Die Firma in Mattighofen steht in Vollbrand(Bild: Fesl Manfred)

Zivilschutzalarm!  Dieser wurde im Innviertel (OÖ) ausgerufen, wo ein riesiges Werk für Holzpellets in Vollbrand steht. Die Firma ist evakuiert, ebenso ein angrenzendes Wohnhaus, zwölf Feuerwehren stehen im Einsatz. Die gute Nachricht: es gibt nur zwei Leichtverletzte.

0 Kommentare

Angefangen hat alles als Brand in einem Silo, der sich rasch auf die gesamte Produktionsstätte von Hot´ts-Pellets in Mattighofen ausgeweitet hat. Das Areal und auch ein Wohnhaus wurden geräumt, das Rote Kreuz betreut derzeit 17 Personen in der Nähe, versorgt diese mit Essen und auch psychologischer Betreuung.

Fenster und Türen zu 
Zwölf Feuerwehren sind im Einsatz, ausgebrochen war das Feuer kurz vor 9.30 Uhr. Um 11.40 Uhr wurde der Zivischutzalarm ausgerufen, die Bevölkerung wird gebeten, im Stadtzentrum von Mattighofen die Türen und Fenster geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen abzudrehen und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

Außerdem soll das Gebiet um die Mattseerstraße weiträumig gemieden werden. Aktuell ist der Alarm bis 15 Uhr ausgerufen, je nach Löschtätigkeit und Rauchentwicklung kann der Zivilschutzalarm aber auch verlängert werden.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Ähnliche Themen
InnviertelMattighofen
Rotes Kreuz
