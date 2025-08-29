Zivilschutz-Alarm bei Großbrand im Innviertel

Angefangen hat alles als Brand in einem Silo, der sich rasch auf die gesamte Produktionsstätte von Hot´ts-Pellets in Mattighofen ausgeweitet hat. Das Areal und auch ein Wohnhaus wurden geräumt, das Rote Kreuz betreut derzeit 17 Personen in der Nähe, versorgt diese mit Essen und auch psychologischer Betreuung.