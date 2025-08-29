Zivilschutz-Alarm bei Großbrand im Innviertel

Zivilschutzalarm! Dieser wurde im Innviertel (OÖ) ausgerufen, wo ein riesiges Werk für Holzpellets in Vollbrand steht. Die Firma ist evakuiert, ebenso ein angrenzendes Wohnhaus, zwölf Feuerwehren stehen im Einsatz. Die gute Nachricht: es gibt nur zwei Leichtverletzte.
Angefangen hat alles als Brand in einem Silo, der sich rasch auf die gesamte Produktionsstätte von Hot´ts-Pellets in Mattighofen ausgeweitet hat. Das Areal und auch ein Wohnhaus wurden geräumt, das Rote Kreuz betreut derzeit 17 Personen in der Nähe, versorgt diese mit Essen und auch psychologischer Betreuung.
Fenster und Türen zu
Zwölf Feuerwehren sind im Einsatz, ausgebrochen war das Feuer kurz vor 9.30 Uhr. Um 11.40 Uhr wurde der Zivischutzalarm ausgerufen, die Bevölkerung wird gebeten, im Stadtzentrum von Mattighofen die Türen und Fenster geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen abzudrehen und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.
Außerdem soll das Gebiet um die Mattseerstraße weiträumig gemieden werden. Aktuell ist der Alarm bis 15 Uhr ausgerufen, je nach Löschtätigkeit und Rauchentwicklung kann der Zivilschutzalarm aber auch verlängert werden.
