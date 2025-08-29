Arbeiter (61) schnitt sich mit Flex in den Hals
Unfall auf Baustelle
Horror-Unfall auf einer Baustelle in Weyregg: Ein Arbeiter (61) schnitt sich mit einem Winkelschleifer in den Hals. Er musste notoperiert werden.
Der 61-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen hatte auf der Baustelle in Weyregg ausgeholfen und alleine gearbeitet als bei Schneidarbeiten der Unfall passierte. Ob er mit dem Winkelschleifer abgerutscht war oder dieser abgeprallt ist, ist noch nicht geklärt. Andere Helfer auf er Baustelle alarmierten die Rettung.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Der Verletzte wurde in das Vöcklabrucker Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert.
