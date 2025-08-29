Arbeiter (61) schnitt sich mit Flex in den Hals

Der 61-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen hatte auf der Baustelle in Weyregg ausgeholfen und alleine gearbeitet als bei Schneidarbeiten der Unfall passierte. Ob er mit dem Winkelschleifer abgerutscht war oder dieser abgeprallt ist, ist noch nicht geklärt. Andere Helfer auf er Baustelle alarmierten die Rettung.