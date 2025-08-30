Urlauber stehen heuer auf unsere Luxus-Hotels

Last-Minute-Bucher fielen aus

„Die langfristigen Buchungen haben stattgefunden, aber die kurzfristigen sind ausgefallen. Der Grund war hundertprozentig der verregnete Juli“, erklärt Gerold Royda, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer OÖ, den Rückgang. „Bei den Seen und beim Radtourismus spürt man die Witterung am meisten.“ Tatsächlich weisen auch das „Seenland“ Kärnten (-0,6 Prozent) sowie die Flächenbundesländer Niederösterreich (-1,5 Prozent) und die Steiermark (-0,3 Prozent) einen Rückgang auf.

„Wir müssen den Ganzjahrestourismus etablieren“

Royda ist aber optimistisch: „Die Ferien in Bayern haben sich von Juli auf August verschoben, wir rechnen schon noch mit Gästen.“ Denn neben den Einheimischen sind die Deutschen die wichtigsten Besucher unseres Bundeslandes.