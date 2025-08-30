Bundesliga: Derby-Bilanz ist regelrecht mysteriös

Gegenseitiger Respekt!

Zumal der 36-Jährige auch vor Ried warnt: „Sie haben in den letzten zwei Spielen ihren Stil von langen Bällen hin zu Ballbesitzfußball geändert, Ried ist ein sehr interessanter Gegner, der zuletzt eine extrem gute Entwicklung genommen hat!“ Umgekehrt streut etwa Ried-Scout Gerhard Schweitzer dem LASK trotz der letzten 0:2-Niederlage in Salzburg Blumen. O-Ton: „Bei vielen ist wegen der Diskussionen um den Ausschluss von Sascha Horvath untergegangen, dass der LASK speziell zu Beginn sehr gute Lösungen hatte und auch die Gesamtleistung stark war.“ Trotzdem muss der LASK langsam zu punkten beginnen. Fakt ist: Der Druck liegt auf den Hausherren!