Am Tag der Klimabilanz legten Aktivisten Linz lahm

Der Termin konnte nicht passender sein: Freitagmorgen blockierten Klimaaktivisten bei der Nibelungenbrücke in Linz den Verkehr, um gegen den Bau der A26 zu demonstrieren. Gegen 9.30 Uhr wurde der Protest von der Polizei aufgelöst, die letzten Demonstranten von der Cobra von einer Fußgängerbrücke geschnitten.

„Unterstütze die Maßnahmen nicht“

Zeitgleich startete im Büro von Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) eine Pressekonferenz unter dem Motto „Sommer der Extreme in Oberösterreich“. Dort betonte Kaineder zwar, dass er die Maßnahmen der Klimaaktivisten nicht unterstütze, die Bundesregierung diese aber mit falschen oder fehlenden Maßnahmen im Klimaschutz provoziere.