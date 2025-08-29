Rote Landespartei macht der FPÖ schöne Augen

Dass sich die SPÖ der FPÖ annähert, sei ihr unbenommen. Nicht ganz nachvollziehbar ist ihre Begründung, dass die FPÖ in OÖ im Vergleich zu Kickl ganz anders sei. Deren Chef Manfred Haimbuchner hat mit harten Sprüchen – etwa „Islamisten und Journalisten das Benehmen lehren zu wollen“ – aufhorchen lassen. Wenn er im Bierzelt von Migranten, Medien und Minderheiten spricht, passt zwischen ihm und Kickl kein Blatt. Abgeordneter Michael Gruber stopfte unlängst eine Regenbogenfahne in den Müll. Und der Chef der FPÖ-Jugend nahm an einer „Remigrationsdemo“ der Identitären teil. Wenn sich die SPÖ da mal nicht selbst belügt.

.