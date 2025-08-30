Vöcklamarkt kämpft um Zwischenhalt der Schnellzüge

Land zahlt nicht dazu

Fakt ist, dass die anfallenden Kosten für einen Halt weder vom Land noch Verkehrsverbund ersetzt werden. Dazu heißt es aus dem Verkehrsverbund: „Als privates Unternehmen im Fernverkehr steht es der Westbahn frei, den Halt in Vöcklamarkt selbst zu bestellen. Land und Bund finanzieren nur das regionale öffentliche Verkehrsangebot.“ Um in Vöcklamarkt zu halten, müsste die Westbahn den Stopp bei den ÖBB beantragen: „Diese ist verpflichtet, Trassenwünsche zu prüfen und diskriminierungsfrei zu vergeben, was von der Schienen-Control GmbH als Regulierungsbehörde überwacht wird.“