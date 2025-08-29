Nach Raubserie: Polizei fasst maskierte Männer

Seit Juli sucht die Polizei nach zwei maskierten Männern in Wien, die für eine Serie bewaffneter Überfälle an Tankstellen und Trafiken verantwortlich sein sollen. Immer wieder schlugen sie in verschiedenen Bezirken zu – einer postierte sich im Eingangsbereich, der andere bedrohte Angestellte mit einer mutmaßlich echten Schusswaffe und verlangte Bargeld. Nun konnten zwei Verdächtige festgenommen werden.