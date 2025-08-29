Nach Raubserie: Polizei fasst maskierte Männer

Seit Juli sucht die Polizei nach zwei maskierten Männern in Wien, die für eine Serie bewaffneter Überfälle an Tankstellen und Trafiken verantwortlich sein sollen. Immer wieder schlugen sie in verschiedenen Bezirken zu – einer postierte sich im Eingangsbereich, der andere bedrohte Angestellte mit einer mutmaßlich echten Schusswaffe und verlangte Bargeld. Nun konnten zwei Verdächtige festgenommen werden.
Denn nach intensiven Ermittlungen durch die Raub-Gruppe des Landeskriminalamts gelang nun der Schlag gegen die mutmaßlichen Serientäter: Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden am Mittwoch in Favoriten festgenommen – kurz bevor sie offenbar erneut zuschlagen wollten. Spezialkräfte waren an der Aktion beteiligt.
Mehrere Waffen sichergestellt
Bei der Hausdurchsuchung stellten die Beamten unter anderem eine Schreckschusspistole, einen Elektroschocker, Masken, Bargeld und Handys sicher. Die beiden Verdächtigen – die laut Polizei nicht geständig sind – sollen insgesamt für sieben Überfälle und einen Versuch verantwortlich sein. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich.
