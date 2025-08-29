Belgien: Tote nach EHEC-Ausbruch in Seniorenheimen

Lebensmittel wie rohes Fleisch, roher Fisch, Rohkost oder Rohmilch könnten die Quelle einer solchen Kontamination sein, sagte eine Sprecherin der belgischen Agentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette am Freitag.

Die ersten Krankheitsfälle seien in der vergangenen Woche aufgetreten, so die Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire – AFSCA. Seit Mittwoch berichten belgische Medien von Todesfällen.