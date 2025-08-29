Khloé Kardashian lässt sich in Mexiko verjüngen

Khloé Kardashian hat auf Instagram über ihre neueste Wellness-Reise gesprochen – und die war ziemlich ungewöhnlich. Die 41-Jährige reiste nach Mexiko, um sich einer sogenannten „Muse-Stammzellenbehandlung“ zu unterziehen. Eine Methode, die in den USA bisher nicht zugelassen ist.
In ihrem Post schwärmte Khloé davon, wie sehr die Behandlung ihr bei der Erholung, Entzündungen und dem allgemeinen Wohlbefinden geholfen habe. „Ich trainiere fünf Tage die Woche, daher ist es der Wahnsinn, etwas zu haben, das bei der Erholung hilft“, schrieb sie. Der wohl beste Nebeneffekt für die Reality-TV-Ikone? Der Anti-Aging-Bonus! „Vielleicht mein Lieblings-Bonus“, so Khloé.
Behandlung nicht offiziell anerkannt
Obwohl die Behandlung in den USA nicht offiziell anerkannt ist, zeigte sich Khloé optimistisch. „Mein Traum ist es, dass Behandlungen wie diese eines Tages für jeden überall zugänglich und erschwinglich sein werden.“ Sie betonte, dass sie sich des Privilegs bewusst sei, sich eine solche Behandlung leisten zu können.
Das Thema Stammzellenbehandlung ist wissenschaftlich noch umstritten, aber für Khloé scheint es die perfekte Lösung zu sein, um ihren Körper zu optimieren. Was meint ihr dazu? Würdet ihr für Anti-Aging-Effekte auch nach Mexiko reisen
