Böser Crash im FP2

Überraschungsmann fährt seinen Boliden zu Schrott

Formel 1
29.08.2025 16:24
Strolls Boliden erwischte es übel.
Strolls Boliden erwischte es übel.(Bild: GEPA)

Wie bitter! Wenige Stunden, nachdem Lance Stroll das erste Training in Zandvoort überraschend auf dem dritten Platz beendet hatte, fuhr der Aston-Martin-Pilot seinen Boliden in der zweiten Session nach wenigen Minuten zu Schrott.

In Kurve zwei kam Stroll von der Ideallinie ab, in der darauffolgenden Linkskurve verlor der Kanadier daraufhin die Kontrolle, verbremste sich und krachte in die Bande. 

Zwar werden die Mechaniker alle Hände voll zu tun haben, den Wagen wieder fahrtauglich zu bekommen, jedoch schien Stroll auf den ersten Blick ohne ernste Verletzungen geblieben zu sein. 

