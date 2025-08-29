Erstes Training in Zandvoort, LIVE ab 12.30 Uhr

Der Brite meldete sich zuletzt mit drei Siegen in vier Rennen zurück, im WM-Duell will er seinen Teamkollegen weiter unter Druck setzen. „Ich fühle mich frisch und bin bereit für eine starke zweite Saisonhälfte“, betonte Norris. Sein Zandvoort-Erfolg im vergangenen Jahr sei etwas Besonderes gewesen, sagte der Vizeweltmeister, „deshalb bin ich gehypt, wieder hier zu sein.“ Aber auch Piastri ist positiv gestimmt. „Ich fühle mich voller Energie und frisch. Es ist großartig, in der Fahrerwertung zu führen“, sagte der Australier.