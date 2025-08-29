Vorteilswelt
Formel 1 im Ticker

Erstes Training in Zandvoort, LIVE ab 12.30 Uhr

Formel 1
29.08.2025 05:21
Kann Max Verstappen in seiner Heimat nochmal zurückschlagen?
Kann Max Verstappen in seiner Heimat nochmal zurückschlagen?(Bild: AFP/REMKO DE WAAL)

Ende der Sommerpause! In Zandvoort startet die Formel 1 in die heiße Phase der Saison. Das erste Kräftemessen gibt es im ersten Training. Wir berichten live – siehe Tickern unten. 

Hier der LIVETICKER:

Hier der ZWISCHENSTAND:

Zwei Wochen schlossen die Team-Fabriken in der Motorsport-Königsklasse ihre Türen, das Saisonfinish beginnt nun mit den letzten beiden Europa-Saisonrennen in Zandvoort und Monza. In den Niederlanden freut sich Max Verstappen vor allem auf die „einmalige“ Atmosphäre. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, beim Rennen an einem Meer aus Orange vorbeizufahren“, sagte der 27-Jährige, der eine „gute und erholsame“ Sommerpause hinter sich hat. Verstappen feierte von 2021 bis 2023 drei Heimsiege in Serie, im Vorjahr musste er sich Norris geschlagen geben.

Der Brite meldete sich zuletzt mit drei Siegen in vier Rennen zurück, im WM-Duell will er seinen Teamkollegen weiter unter Druck setzen. „Ich fühle mich frisch und bin bereit für eine starke zweite Saisonhälfte“, betonte Norris. Sein Zandvoort-Erfolg im vergangenen Jahr sei etwas Besonderes gewesen, sagte der Vizeweltmeister, „deshalb bin ich gehypt, wieder hier zu sein.“ Aber auch Piastri ist positiv gestimmt. „Ich fühle mich voller Energie und frisch. Es ist großartig, in der Fahrerwertung zu führen“, sagte der Australier.

Wetter-Prognosen versprechen Spannung
Die Wettervorhersagen versprechen jedenfalls zusätzliche Spannung, Regen auf dem in Sanddünen eingebetteten Kurs nur wenige Meter von der Küste entfernt könnte die Fahrer am Rennwochenende vor zusätzliche Herausforderungen stellen. „Es wird ein hartes Rennen und es schaut so aus, als ob das Wetter die Sache schwierig machen könnte. Aber wir werden sehen, was passiert“, blickte Verstappen auf den Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr) voraus.

