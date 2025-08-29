Serieneinbrecher beim Chillen auf Balkon erwischt

Sie hatten es auf Autos abgesehen und konnten nach einem Hinweis des Bundeskriminalamtes in Tirol gefasst werden: zwei bulgarische Einbrecher sitzen jetzt in der Innsbrucker Justizanstalt in Haft. Die Verdächtigen wurden von der Polizei entdeckt, als sie es sich gerade auf einem Balkon im Raum Seefeld gemütlich gemacht hatten.
Bereits am 21. August wurde die Polizei vom Bundeskriminalamt informiert, dass sich zwei bulgarische Männer im Alter von 57 und 64 Jahren mit einem in Bulgarien zugelassenen Pkw im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land aufhalten würden, „um Straftaten gegen fremdes Eigentum zu verüben.“
Autos als „Spezialgebiet“
„Konkret bestand der Verdacht, dass die beiden Männer auf Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge aufbrechen und die darin befindlichen Wertgegenstände entwenden wollen“, berichtete jetzt das LKA Tirol, das damals sofort Ermittlungen in die Wege geleitet hatte.
In direkter Nähe des Parkplatzes wurden dann auch die beiden Verdächtigen auf dem Balkon einer Wohnung wahrgenommen.
Schließlich konnte das verdächtige Auto im Raum Seefeld entdeckt werden. „In direkter Nähe des Parkplatzes wurden dann auch die beiden Verdächtigen auf dem Balkon einer Wohnung wahrgenommen“, so die Ermittler weiter.
Coups ins Seefeld und Igls
Im Zuge kriminalpolizeilicher Erhebungen hätte man die Beschuldigten „mit teils vollendeten und teils versuchten Pkw-Einbrüchen in Verbindung“ bringen können. Unter anderem sollen die mutmaßlichen Täter im Raum Seefeld und Innsbruck-Igls zugeschlagen haben.
Duo hüllt sich in Schweigen
Die Verdächtigen wurden festgenommen und sitzen derzeit in der Innsbrucker Justizanstalt in Haft. Beide Beschuldigten verweigerten bisher die Aussage, so die Ermittler abschließend.
