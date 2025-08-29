Serieneinbrecher beim Chillen auf Balkon erwischt

Sie hatten es auf Autos abgesehen und konnten nach einem Hinweis des Bundeskriminalamtes in Tirol gefasst werden: zwei bulgarische Einbrecher sitzen jetzt in der Innsbrucker Justizanstalt in Haft. Die Verdächtigen wurden von der Polizei entdeckt, als sie es sich gerade auf einem Balkon im Raum Seefeld gemütlich gemacht hatten.