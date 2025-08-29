Trump stoppt Personenschutz für Ex-Rivalin Harris

Harris hatte die Präsidentschaftswahl 2024 gegen Trump verloren. Eine mögliche Kandidatur für 2028 hat sie jedoch nicht ausgeschlossen. Die Aufhebung des Schutzes fällt mit dem Beginn ihrer für September geplanten Lesereise für ihre Memoiren „107 Days“ zusammen. Der Titel bezieht sich auf die 107 Tage, in denen sie nach dem Rückzug Bidens die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten war.