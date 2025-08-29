Trump stoppt Personenschutz für Ex-Rivalin Harris

US-Präsident Donald Trump hat den Personenschutz für die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris aufgehoben. Trumps Rivalin bei der vergangenen Präsidentschaftswahl hat allerdings schon länger Personenschutz erhalten als üblich ist.
Das Ende des Personenschutzes für Harris verkündete ein Vertreter des Weißen Hauses am Freitag. Demnach endet der Schutz durch den Secret Service zum 1. September. Ein entsprechendes Schreiben an Harris sei auf Donnerstag datiert, hieß es weiter.
Biden wollte längeren Schutz
Ehemalige Vizepräsidenten erhalten in der Regel für sechs Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt Schutz durch den Secret Service. Harris‘ Schutz war jedoch von Trumps Vorgänger Joe Biden vor dessen Abschied aus dem Amt im vergangenen Jänner auf ein Jahr bis Jänner 2026 verlängert worden, sagte der Regierungsvertreter.
Eine hochrangige Beraterin von Harris, Kirsten Allen, erklärte zu dem Schritt: „Die Vizepräsidentin dankt dem Secret Service der Vereinigten Staaten für dessen Professionalität, Engagement und unerschütterlichen Einsatz für die Sicherheit.“
Harris hatte die Präsidentschaftswahl 2024 gegen Trump verloren. Eine mögliche Kandidatur für 2028 hat sie jedoch nicht ausgeschlossen. Die Aufhebung des Schutzes fällt mit dem Beginn ihrer für September geplanten Lesereise für ihre Memoiren „107 Days“ zusammen. Der Titel bezieht sich auf die 107 Tage, in denen sie nach dem Rückzug Bidens die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten war.
Trump hat auch anderen Personen den staatlichen Schutz entzogen, darunter Kritikern wie dem ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Im März beendete er den Schutz für Bidens Kinder Hunter und Ashley Biden.
