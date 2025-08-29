Waffe in Koffer
Polizei dementiert Anschlagspläne auf Papst
Kurz vor Papst Franziskus‘ Besuch in der italienischen Stadt Triest vergangenen Sommer wurde ein Koffer mit einer Schusswaffe gefunden. Jetzt ist ein Türke verhaftet worden, der damit etwas zu tun haben soll. Die Polizei dementiert aber, dass der Mann einen Anschlag auf den Papst plante.
Die Polizei in Triest hat am Freitag Medienberichten widersprochen, laut denen ein in U-Haft sitzender türkischer Staatsbürger einen Anschlag auf den verstorbenen Papst Franziskus geplant haben soll. Es würden keinerlei Beweise für den Verdacht eines Attentats vorliegen. Zudem habe der Verdächtige keine Verbindungen zu terroristischen Vereinigungen, teilte die Polizeidirektion von Triest mit.
Der türkische Staatsangehörige, der in den Niederlanden festgenommen und nach Italien ausgeliefert wurde, befindet sich derzeit wegen unerlaubten Waffenbesitzes in Untersuchungshaft in Triest. Der Mann scheine „in kriminelle Netzwerke verwickelt zu sein, die in keinerlei Zusammenhang mit irgendeiner Form von Terrorismus stehen“, hieß es weiter. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn befindet sich weiterhin in der Voruntersuchungsphase.
Koffer in Bahnhofsbar gefunden
Die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ hatte berichtet, dass der 46-Jährige wegen möglicher Anschlagspläne auf Papst Franziskus in den Niederlanden verhaftet worden sei. In Triest war kurz vor Papst Franziskus‘ Besuch dort im Juli 2024 ein Koffer mit einer Schusswaffe gefunden worden.
Die Ermittlungen deuten auf ein geplantes Attentat einer türkischen Gruppe mit Verbindungen zum sogenannten „IS-K“ (Islamischer Staat – Provinz Khorasan) hin. Die ist der Ableger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan und Pakistan, berichtete das Blatt.
Papst Franziskus besuchte Triest am 7. Juli 2024 zur Abschlussveranstaltung der 50. Sozialen Woche der Katholiken in Italien. Bereits am Vortag wurde eine Pistole in einem herrenlosen, dunklen Trolley in der Bar des Bahnhofs entdeckt. Bei der Waffe handelte es sich um eine CZ-Automatikpistole Modell 7B, Kaliber 9mm Luger, mit Magazin und 14 Patronen.
„Möglicher Attentatsplan“
Laut „Il Piccolo“ geht aus den Ermittlungsakten und den damit verbundenen geheimdienstlichen Untersuchungen hervor, dass es Hinweise auf einen „möglichen Attentatsplan gegen das Kirchenoberhaupt“ gab. Die Ermittler vermuten, dass er mit dem im Bahnhof deponierten Koffer in Verbindung steht, hatte das Blatt berichtet. Franziskus ist heuer im April im Alter von 88 Jahren gestorben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.