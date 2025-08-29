Polizei dementiert Anschlagspläne auf Papst

Der türkische Staatsangehörige, der in den Niederlanden festgenommen und nach Italien ausgeliefert wurde, befindet sich derzeit wegen unerlaubten Waffenbesitzes in Untersuchungshaft in Triest. Der Mann scheine „in kriminelle Netzwerke verwickelt zu sein, die in keinerlei Zusammenhang mit irgendeiner Form von Terrorismus stehen“, hieß es weiter. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn befindet sich weiterhin in der Voruntersuchungsphase.