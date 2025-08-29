Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Waffe in Koffer

Polizei dementiert Anschlagspläne auf Papst

Ausland
29.08.2025 16:58
Papst Franziskus verstarb heuer im April.
Papst Franziskus verstarb heuer im April.(Bild: AP)

Kurz vor Papst Franziskus‘ Besuch in der italienischen Stadt Triest vergangenen Sommer wurde ein Koffer mit einer Schusswaffe gefunden. Jetzt ist ein Türke verhaftet worden, der damit etwas zu tun haben soll. Die Polizei dementiert aber, dass der Mann einen Anschlag auf den Papst plante.

0 Kommentare

Die Polizei in Triest hat am Freitag Medienberichten widersprochen, laut denen ein in U-Haft sitzender türkischer Staatsbürger einen Anschlag auf den verstorbenen Papst Franziskus geplant haben soll. Es würden keinerlei Beweise für den Verdacht eines Attentats vorliegen. Zudem habe der Verdächtige keine Verbindungen zu terroristischen Vereinigungen, teilte die Polizeidirektion von Triest mit.

Der türkische Staatsangehörige, der in den Niederlanden festgenommen und nach Italien ausgeliefert wurde, befindet sich derzeit wegen unerlaubten Waffenbesitzes in Untersuchungshaft in Triest. Der Mann scheine „in kriminelle Netzwerke verwickelt zu sein, die in keinerlei Zusammenhang mit irgendeiner Form von Terrorismus stehen“, hieß es weiter. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn befindet sich weiterhin in der Voruntersuchungsphase.

Koffer in Bahnhofsbar gefunden
Die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ hatte berichtet, dass der 46-Jährige wegen möglicher Anschlagspläne auf Papst Franziskus in den Niederlanden verhaftet worden sei. In Triest war kurz vor Papst Franziskus‘ Besuch dort im Juli 2024 ein Koffer mit einer Schusswaffe gefunden worden.

Die Ermittlungen deuten auf ein geplantes Attentat einer türkischen Gruppe mit Verbindungen zum sogenannten „IS-K“ (Islamischer Staat – Provinz Khorasan) hin. Die ist der Ableger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan und Pakistan, berichtete das Blatt.

Lesen Sie auch:
Riesiger Andrang
20.000 Pilger besuchen Grab von Papst Franziskus
27.04.2025

Papst Franziskus besuchte Triest am 7. Juli 2024 zur Abschlussveranstaltung der 50. Sozialen Woche der Katholiken in Italien. Bereits am Vortag wurde eine Pistole in einem herrenlosen, dunklen Trolley in der Bar des Bahnhofs entdeckt. Bei der Waffe handelte es sich um eine CZ-Automatikpistole Modell 7B, Kaliber 9mm Luger, mit Magazin und 14 Patronen.

„Möglicher Attentatsplan“
Laut „Il Piccolo“ geht aus den Ermittlungsakten und den damit verbundenen geheimdienstlichen Untersuchungen hervor, dass es Hinweise auf einen „möglichen Attentatsplan gegen das Kirchenoberhaupt“ gab. Die Ermittler vermuten, dass er mit dem im Bahnhof deponierten Koffer in Verbindung steht, hatte das Blatt berichtet. Franziskus ist heuer im April im Alter von 88 Jahren gestorben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Papst Franziskus
TriestNiederlande
Interpol
AnschlagSommer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf