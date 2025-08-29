Lkw blieb unter Fußgängerbrücke stecken

Jetzt LIVE: Wieder ein Unfall, wieder Rote Flagge!
Am frühen Freitagnachmittag kollidierte ein Lkw auf der L503 in Spielberg (Bezirk Murtal) mit einer Fußgängerbrücke. Die Straße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden.
Am Freitag kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr Spielberg: Auf der L503 kollidierte ein Lkw mit einer Fußgängerbrücke. 15 Kräfte der Feuerwehr Spielberg und die Polizei waren im Einsatz. Die Brücke musste mit schwerem Gerät vom Lkw entfernt werden.
Für die Dauer der Arbeiten musste der gesamte Bereich für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehrmänner sammelten die Trümmerteile von der Straße und unterstützten bei den Bergungsarbeiten.
