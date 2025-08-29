Lkw blieb unter Fußgängerbrücke stecken

Am Freitag kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr Spielberg: Auf der L503 kollidierte ein Lkw mit einer Fußgängerbrücke. 15 Kräfte der Feuerwehr Spielberg und die Polizei waren im Einsatz. Die Brücke musste mit schwerem Gerät vom Lkw entfernt werden.