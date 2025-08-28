Herzog und Polster gehen gemeinsam auf die Bühne

Das wird legendär! Toni Polster und Andi Herzog vereinen die Kräfte – nicht auf dem Rasen, sondern auf der Bühne. Die „Krone“ bringt die beiden Kultkicker am 15. November ins Vinatrium nach Deutschkreutz (Tickets hier, siehe auch unten). Dort gibt‘s ab 16 Uhr jede Menge Wuchteln, Fußball-Talk, Live-Musik, Wettgutscheine von INTERWETTEN, hochkarätige Gewinnchancen und Public Viewing des WM-Quali-Spiels Zypern gegen Österreich.
Das gab‘s noch nie! Ein eigenes Show-Format mit zwei der größten Kicker Österreichs: Toni Polster und Andi Herzog, der eine 95 Länderspiele und 44 rekordhältige Treffer auf dem Buckel, der andere 103 Länderspiel und 26 Tore schwer, haben gemeinsam vielfach Fußballgeschichte geschrieben – jetzt schreiben sie Entertainment-Geschichte. In noch nie dagewesener Art und Weise werden der „Herzerl“ und „Toni Doppelpack“ am 15. November zur Höchstform auflaufen. Begleitet und moderiert von „Krone“-Sportchef Peter Moizi und krone.at-Sportressortleiter Michael Fally gibt‘s zwei Halbzeiten voller kultiger Erinnerungen, unterhaltsamer G‘schichten, tiefgreifender Analysen und ästhetisch auf den Punkt gebrachter Wuchteln. Herzog und Polster sorgen für Fußball-Entertainment auf höchstem Niveau. Achtung, Zerkugel-Gefahr! Los geht‘s um 16 Uhr.
Hier können Sie direkt Ihre Tickets buchen:
Talk, Musik, Action, Quiz
Dabei sind bei der Show nicht nur die Lachmuskel der Zuschauer im Vinatrium gefordert. Die zwei Talk-Halbzeiten sind eingebettet in Live-Musik, Pete Art performt gemeinsam mit Hannes Steif am Bass und Michael Fally am Klavier (und an der Gitarre) Klassiker der Pop-Geschichte – jeweils mit Bezug zu den Karrieren von Polster und Herzog.
Der Andi hat viel von mir gelernt – sodass er inzwischen, das muss ich wirklich sagen, einen richtig guten Schmäh hat.
Toni Polster über Andi Herzog
Auch Grips und Fußball-Geschichtswissen lohnen sich am 15. November im Vinatrium. Eingebaut in das Talk- und Musikprogramm gibt‘s für die Besucher via interaktivem Quiz hochwertige Produkte und Goodies von CRAFT zu gewinnen – vom Kapuzenpulli bis zu brandneuen Laufschuhen.
Dazu gibt‘s einen Zusammenschnitt von den besten Karrieremomenten Polsters und Herzogs. Für Speis und Trank ist freilich gesorgt, für Autogramme und Selfies mit den beiden Hauptdarstellern sowieso.
Was: Andi Herzog und Toni Polster plaudern, lachen, diskutieren, schwelgen in Erinnerungen
Wann: 15. November 2025, 16 Uhr
Wo: Vinatrium Deutschkreutz, Burgenland
Begrüßung, Comedy, Begleitung: Peter Moizi
Moderation: Michael Fally
Live-Musik: Pete Art, Hannes Steif, Michael Fally
Gutscheine: Wettguthaben für jeden Gast plus Gewinnspiel von INTERWETTEN
Interaktives Quiz: Hochwertige CRAFT-Sportswear-Artikel zu gewinnen
Video: Highlights von Polsters und Herzogs Karrieren
Autogramme & Selfies: nach dem offiziellen Programm
Public Viewing: Zypern gegen Österreich, ab 18 Uhr
Tickets:
tinyurl.com/TicketshopVinatrium
oder per Mail: tourismus@deutschkreutz.at
„Auf der Bühne werden die größten Geheimnisse Andi Herzogs veröffentlicht werden“, schmunzelt Polster und reibt sich die Hände. „Na sicher, weil du ein Plappermaul bist“, kontert Herzog. Die Schmäh-Maschinerie lief schon bei Fotoshooting für den Event auf Hochtouren. „Ich werd‘ den Toni auf der Bühne schon mitziehen, damit wir‘s auch lustig haben“, feixte Herzog über seinen Kumpel. Dessen Replik: „Der Andi hat ja viel von mir gelernt. Inzwischen, muss man ehrlich sagen, hat er einen richtig guten Schmäh.“
Beim Schämhführern ist‘s wie damals am Platz: Ich liefere die Assits, und der Toni kopiert sie dann und verkauft sie als seine.
Andi Herzog über Toni Polster
Public Viewing
Und nach dem offiziellen Act heißt‘s Daumendrücken für Arnautovic und Co.: Um 18 Uhr wird die WM-Quali-Partie Österreichs in Zypern angepfiffen – via Public-Viewing im Vinatrium auf der Leinwand mitzuverfolgen.
Unterhaltung, Show, Fußball-Geschichte, Talk, Musik, Kulinarik, Wein und zum Abschluss hoffentlich ein Sieg Österreichs in der WM-Quali – besser geht‘s für einen Fußballfan nicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.