Das wird legendär

Herzog und Polster gehen gemeinsam auf die Bühne

Fußball National
28.08.2025 05:29
Andi Herzog (li.) und Toni Polster sind bereit für einen kultigen Nachmittag im Mittelburgenland.
Andi Herzog (li.) und Toni Polster sind bereit für einen kultigen Nachmittag im Mittelburgenland.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Das wird legendär! Toni Polster und Andi Herzog vereinen die Kräfte – nicht auf dem Rasen, sondern auf der Bühne. Die „Krone“ bringt die beiden Kultkicker am 15. November ins Vinatrium nach Deutschkreutz (Tickets hier, siehe auch unten). Dort gibt‘s ab 16 Uhr jede Menge Wuchteln, Fußball-Talk, Live-Musik, Wettgutscheine von INTERWETTEN, hochkarätige Gewinnchancen und Public Viewing des WM-Quali-Spiels Zypern gegen Österreich.

Das gab‘s noch nie! Ein eigenes Show-Format mit zwei der größten Kicker Österreichs: Toni Polster und Andi Herzog, der eine 95 Länderspiele und 44 rekordhältige Treffer auf dem Buckel, der andere 103 Länderspiel und 26 Tore schwer, haben gemeinsam vielfach Fußballgeschichte geschrieben – jetzt schreiben sie Entertainment-Geschichte. In noch nie dagewesener Art und Weise werden der „Herzerl“ und „Toni Doppelpack“ am 15. November zur Höchstform auflaufen. Begleitet und moderiert von „Krone“-Sportchef Peter Moizi und krone.at-Sportressortleiter Michael Fally gibt‘s zwei Halbzeiten voller kultiger Erinnerungen, unterhaltsamer G‘schichten, tiefgreifender Analysen und ästhetisch auf den Punkt gebrachter Wuchteln. Herzog und Polster sorgen für Fußball-Entertainment auf höchstem Niveau. Achtung, Zerkugel-Gefahr! Los geht‘s um 16 Uhr.

Hier können Sie direkt Ihre Tickets buchen:

Talk, Musik, Action, Quiz
Dabei sind bei der Show nicht nur die Lachmuskel der Zuschauer im Vinatrium gefordert. Die zwei Talk-Halbzeiten sind eingebettet in Live-Musik, Pete Art performt gemeinsam mit Hannes Steif am Bass und Michael Fally am Klavier (und an der Gitarre) Klassiker der Pop-Geschichte – jeweils mit Bezug zu den Karrieren von Polster und Herzog.

(Bild: Urbantschitsch Mario)
Zitat Icon

Der Andi hat viel von mir gelernt – sodass er inzwischen, das muss ich wirklich sagen, einen richtig guten Schmäh hat.

Toni Polster über Andi Herzog

Auch Grips und Fußball-Geschichtswissen lohnen sich am 15. November im Vinatrium. Eingebaut in das Talk- und Musikprogramm gibt‘s für die Besucher via interaktivem Quiz hochwertige Produkte und Goodies von CRAFT zu gewinnen – vom Kapuzenpulli bis zu brandneuen Laufschuhen.

Polster und Herzog haben sich und dem Publikum viel zu erzählen.
Polster und Herzog haben sich und dem Publikum viel zu erzählen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Dazu gibt‘s einen Zusammenschnitt von den besten Karrieremomenten Polsters und Herzogs. Für Speis und Trank ist freilich gesorgt, für Autogramme und Selfies mit den beiden Hauptdarstellern sowieso.

Herzog und Polster in Deutschkreutz

Was: Andi Herzog und Toni Polster plaudern, lachen, diskutieren, schwelgen in Erinnerungen
Wann: 15. November 2025, 16 Uhr
Wo: Vinatrium Deutschkreutz, Burgenland
Begrüßung, Comedy, Begleitung: Peter Moizi
Moderation:  Michael Fally
Live-Musik: Pete Art, Hannes Steif, Michael Fally
Gutscheine: Wettguthaben für jeden Gast plus Gewinnspiel von INTERWETTEN
Interaktives Quiz: Hochwertige CRAFT-Sportswear-Artikel zu gewinnen
Video: Highlights von Polsters und Herzogs Karrieren
Autogramme & Selfies: nach dem offiziellen Programm
Public Viewing: Zypern gegen Österreich, ab 18 Uhr
Tickets:
tinyurl.com/TicketshopVinatrium
oder per Mail: tourismus@deutschkreutz.at

„Auf der Bühne werden die größten Geheimnisse Andi Herzogs veröffentlicht werden“, schmunzelt Polster und reibt sich die Hände. „Na sicher, weil du ein Plappermaul bist“, kontert Herzog. Die Schmäh-Maschinerie lief schon bei Fotoshooting für den Event auf Hochtouren. „Ich werd‘ den Toni auf der Bühne schon mitziehen, damit wir‘s auch lustig haben“, feixte Herzog über seinen Kumpel. Dessen Replik: „Der Andi hat ja viel von mir gelernt. Inzwischen, muss man ehrlich sagen, hat er einen richtig guten Schmäh.“

Zitat Icon

Beim Schämhführern ist‘s wie damals am Platz: Ich liefere die Assits, und der Toni kopiert sie dann und verkauft sie als seine.

Andi Herzog über Toni Polster

Public Viewing
Und nach dem offiziellen Act heißt‘s Daumendrücken für Arnautovic und Co.: Um 18 Uhr wird die WM-Quali-Partie Österreichs in Zypern angepfiffen – via Public-Viewing im Vinatrium auf der Leinwand mitzuverfolgen.

Peter Moizi (re.), begrüßt, diskutiert und wird als Stimmenimitator Herzog, Polster, Prohaska ...
Peter Moizi (re.), begrüßt, diskutiert und wird als Stimmenimitator Herzog, Polster, Prohaska und Co. „aufziehen“, Michael Fally moderiert und musiziert.(Bild: Urbantschitsch Mario)
Sänger Pete Art, auch bekannt als musikalisches Mastermind von Herbert Prohaska, performt im ...
Sänger Pete Art, auch bekannt als musikalisches Mastermind von Herbert Prohaska, performt im Vinatrium live, begleitet unter anderem von Hannes Steif (im Bild im Hintergrund).(Bild: Urbantschitsch Mario)

Unterhaltung, Show, Fußball-Geschichte, Talk, Musik, Kulinarik, Wein und zum Abschluss hoffentlich ein Sieg Österreichs in der WM-Quali – besser geht‘s für einen Fußballfan nicht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
