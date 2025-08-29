Offiziell! Grillitsch unterschreibt in Portugal

Auch in Hoffenheim ist man froh, dass eine Einigung erzielt werden konnte. „Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass wir als Klub einen anderen Weg einschlagen wollen, der neue Profile erfordert. Wir haben uns mit Florian in sehr vertraulichen Gesprächen auch über seine Rolle verständigt. Daher ergibt der Wechsel zu Braga für beide Seiten Sinn“, erläuterte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Vor Hoffenheim hatte der beim SKN St. Pölten ausgebildete Grillitsch für Werder Bremen (54 Einsätze) gespielt, in der Saison 2022/23 war er für Ajax Amsterdam (18 Einsätze) tätig. Bei Braga erhält er die Nummer 27.