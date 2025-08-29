Vorteilswelt
Agnes Husslein geht – das ist ihre Nachfolgerin

Kultur
29.08.2025 12:15
Die Gründungsdirektorin Agnes Husslein-Arco räumt diesen Herbst ihren Sessel.
Die Gründungsdirektorin Agnes Husslein-Arco räumt diesen Herbst ihren Sessel.(Bild: Holl Reinhard)

Die Heidi Horten Collection bekommt eine neue Chefin: Verena Kaspar-Eisert übernimmt mit 1. November von Gründungsdirektorin Agnes Husslein-Arco. Astrid Peterle folgt Kaspar-Eisert als Chefkuratorin des MuseumsQuartier Wien nach.

Verena Kaspar-Eisert ist seit 2022 Chefkuratorin des MuseumsQuartier Wien (MQ) und übernimmt mit 1. November die künstlerisch-wissenschaftliche Leitung der Heidi Horten Collection. Sie folgt damit der Gründungsdirektorin Agnes Husslein-Arco nach. Diese Entscheidung, der ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit 65 Bewerbungen vorangegangen war, wurde am Freitag bekanntgegeben. Ihre Nachfolgerin im Museumsquartier wird Astrid Peterle, die ihr Amt bereits am 1. Oktober antritt.

Die Kunsthistorikerin Kaspar-Eisert arbeitete bisher u.a. in den Galerien Knoll und Krinzinger, am Kunstraum Niederösterreich und im Fotomuseum WestLicht. Von 2014 bis 2022 war sie Kuratorin im Kunst Haus Wien und seit der Gründung des Festivals Foto Wien im Jahr 2019 auch dort Kuratorin.

Designierte Direktorin: Verena Kaspar-Eisert
Designierte Direktorin: Verena Kaspar-Eisert(Bild: eSeL Lorenz Seidler)

„Mit ihrer Expertise und ihrem klaren Konzept zur Weiterentwicklung der Heidi Horten Collection hat Kaspar-Eisert die Findungskommission überzeugt“, hieß es in einer Aussendung, in der die neue Leiterin so zitiert wird: „Kunst soll berühren, zum Denken anregen und Menschen miteinander verbinden. Die beeindruckende Sammlung der Heidi Horten Collection bietet dafür eine einzigartige Basis. In kürzester Zeit hat sich das Haus mit seinem engagierten Team als bedeutende Institution etabliert – darauf möchte ich aufbauen, indem wir seine internationale Ausstrahlung stärken und den Dialog mit Künstler:innen, Institutionen und Publikum lokal wie weltweit weiterentwickeln.“ Details zu ihren Plänen will Verena Kaspar-Eisert im November präsentieren.

Astrid Peterle war von 2010 bis 2022 Kuratorin am Jüdischen Museum Wien, zuletzt als Chefkuratorin, und leitet seit Juni 2022 die kuratorische Abteilung der Kunsthalle Wien. „Sie ist perfekt geeignet, Kunstprojekte und künstlerische Praxen im MQ weiterzuentwickeln“, ließ MQ-Direktorin Bettina Leidl wissen.

