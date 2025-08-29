Vorteilswelt
Urlaubsziele betroffen

1300 Einsätze nach Mega-Unwettern in Italien

Ausland
29.08.2025 15:58
Nicht nur die enorme Regenmenge, sondern auch schwerer Wind machte den Einsatzkräften zu ...
Nicht nur die enorme Regenmenge, sondern auch schwerer Wind machte den Einsatzkräften zu schaffen.(Bild: EPA/RICCARDO DALLE LUCHE)

Schwere Unwetter haben seit Donnerstag Norditalien erfasst und sorgen in beliebten Touristenzielen für Chaos: Von der Lombardei bis zur Toskana kämpfen Einsatzkräfte gegen die Folgen des Sturms „Erin“ – mit über 1300 Noteinsätzen, Windböen von mehr als 110 km/h und tennisballgroßen Hagelkörnern. Besonders betroffen sind Urlaubsregionen wie der Gardasee, die Cinque Terre und Florenz, wo Parks geschlossen und Straßen überflutet wurden.

Allein in der Lombardei gab es rund 500 Einsätze. Dächer wurden abgedeckt, Bäume entwurzelt. In Mailand ordnete der Stadtrat die Schließung aller Parks und Grünflächen an. Am Flughafen Mailand-Malpensa kam es am Donnerstag zu Wassereinbrüchen, einige Bereiche wurden abgesperrt. Flugausfälle gab es jedoch nicht.

Urlaubsregionen stark betroffen
In Florenz blieben Parks und Radwege am Arno gesperrt, an der Küste wurden Strandbäder geschlossen. Bei den beliebten Touristenzielen an der ligurischen Küste – etwa La Spezia und Cinque Terre – wurden Windböen von über 110 Kilometern pro Stunde gemessen.

In Venetien zeigten Nutzer in sozialen Netzwerken Hagelkörner, fast so groß wie Tennisbälle. Der Zivilschutz meldete zudem im Norden des Piemonts mehr als 1000 Stromausfälle.

Warnstufen bleiben
Auch in Südtirol gab es zahlreiche Einsätze wegen vollgelaufener Keller und kleinerer Erdrutsche, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. In Parma (Emilia-Romagna) fielen binnen einer Stunde 50 Millimeter Regen – so viel wie sonst in einem ganzen August.

Lesen Sie auch:
Die Unwetter überzogen die Adriaküste in der Nacht auf Sonntag.
Wilde Szenen
Regensturm überflutet Urlaubsorte an der Adria
24.08.2025

Am Gardasee, einem der Lieblingsziele deutscher Urlauber, standen Straßen und Tiefgaragen unter Wasser. Mehrere Bäume stürzten um, die malerische „Strada della Forra“ wurde vorsorglich wegen Erdrutschgefahr gesperrt. Die Zivilschutzbehörde warnte vor weiteren Unwettern mit erhöhter Gefahrenstufe insbesondere für Nord- und Mittelitalien.

