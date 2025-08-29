1300 Einsätze nach Mega-Unwettern in Italien

Schwere Unwetter haben seit Donnerstag Norditalien erfasst und sorgen in beliebten Touristenzielen für Chaos: Von der Lombardei bis zur Toskana kämpfen Einsatzkräfte gegen die Folgen des Sturms „Erin“ – mit über 1300 Noteinsätzen, Windböen von mehr als 110 km/h und tennisballgroßen Hagelkörnern. Besonders betroffen sind Urlaubsregionen wie der Gardasee, die Cinque Terre und Florenz, wo Parks geschlossen und Straßen überflutet wurden.